У Луцьку затримали злочинну групу, яка через інтернет збувала наркотики. ФОТО





Про це



Організаторами групи є жителі міста Луцька, 32 та 20 років. Зловмисники організували злочинну групу, до котрої увійшло ще троє лучан, які займалися збутом амфетаміну на території обласного центру через Інтернет, використовуючи створений ними канал в месенджері Telegram. Психотропну речовину збували за принципом так званих закладок, залишали їх в різних місцях Луцька.



У результаті проведення санкціонованих обшуків співробітники поліції вилучили 500 г амфетаміну, понад 40 штук уже готових та розкладених в різних частинах міста закладок, ваги, zip-пакети, мобільні телефони.



Слідчі Луцького відділу поліції Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури двом зловмисникам оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.



Вирішують питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу іншим учасникам групи.



Санкція статті передбачає, зокрема, до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині поліцейські викрили організовану групу наркоторговців у складі шістьох осіб, котрі організували збут на території Луцька психотропної речовини амфетамін.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Організаторами групи є жителі міста Луцька, 32 та 20 років. Зловмисники організували злочинну групу, до котрої увійшло ще троє лучан, які займалися збутом амфетаміну на території обласного центру через Інтернет, використовуючи створений ними канал в месенджері Telegram. Психотропну речовину збували за принципом так званих закладок, залишали їх в різних місцях Луцька.У результаті проведення санкціонованих обшуків співробітники поліції вилучили 500 г амфетаміну, понад 40 штук уже готових та розкладених в різних частинах міста закладок, ваги, zip-пакети, мобільні телефони.Слідчі Луцького відділу поліції Головного управління Нацполіції в області за процесуального керівництва Луцької місцевої прокуратури двом зловмисникам оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави.Вирішують питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу іншим учасникам групи.Санкція статті передбачає, зокрема, до дванадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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