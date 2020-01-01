Карантин у Луцьку: продавці магазинів змінюють вивіски під продуктові і продовжують працювати

Працівники Луцького міського відділу поліції склали 5 адміністративних протоколів за порушення правил карантину на продавців та посадових осіб торговельних закладів.Про це стало відомо сьогодні, 20 березня, на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася в режимі відеозв’язку, повідомляє пресслужба мерії.Окрім того, правоохоронці працюють на дитячих майданчиках, де проводять роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог карантину.Патрулюють містом й інспектори департаменту муніципальної варти. Вони перевіряють чи всі заклади, які повинні бути зачинені на період карантину, дотримуються інструкцій. Виявляють порушників, які змінюють вивіски на магазинах під продуктові та продовжують працювати.Інформацію про карантинні заходи озвучували й рятувальники. Містом курсував службовий автомобіль Державної служби України з надзвичайних ситуацій та озвучував інформацію про необхідність залишатися вдома під час карантину.У свою чергу, начальник управління охорони здоров’яповідомив, що загалом в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків захворювання на COVID-19, з яких - 3 летальні. В Луцьку коронавірусу немає. Чотири особи з підозрою знаходяться у Волинській обласній інфекційній лікарні, очікуючи результатів з Києва.Зазначають, працівників медичних закладів на роботу довозять 48 автобусів. Планують також долучити тролейбуси.