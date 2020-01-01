Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області очікується мінлива хмарність, невеликий дощ з переходом в мокрий сніг.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку завтра, 21 березня, також - мінлива хмарність, невеликий дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку завтра, 21 березня, також - мінлива хмарність, невеликий дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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