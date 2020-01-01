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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
У Волинській області очікується мінлива хмарність, невеликий дощ з переходом в мокрий сніг.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку завтра, 21 березня, також - мінлива хмарність, невеликий дощ з переходом в мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 4-6º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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