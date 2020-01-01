В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19





Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі міністерства.



Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один — у Харківській, один — у Львівській.



Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

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