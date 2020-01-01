вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19

В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Як повідомляє МОЗ станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.

Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі міністерства.

Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один — у Харківській, один — у Львівській.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, україна, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
Сьогодні, 21:12
В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Сьогодні, 20:49
На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:40
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В Україні зафіксували 16 випадків COVID-19 В Україні зафіксували 16 випадків COVID-19
18 березень, 22:35
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус
16 березень, 22:32
У Києві зафіксували 2 випадки коронавірусу У Києві зафіксували 2 випадки коронавірусу
16 березень, 21:47
Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями Через коронавірус в Україні можуть обмежити рух між областями
16 березень, 06:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лісівники гасили підпали сухої трави
Сьогодні, 21:12
 0
В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Сьогодні, 20:49
 0
На Волині судили матір, бо її дитина потрапила в лікарню з алкогольним отруєнням
Сьогодні, 20:40
 0
З Польщі спецпотягами евакуювали понад 3 тисячі українців. ФОТО
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 21 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8