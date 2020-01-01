В Україні зафіксували 29 випадків COVID-19
Сьогодні, 20:49
Як повідомляє МОЗ станом на 20:00 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків COVID-19.
Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі міністерства.
Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один — у Харківській, один — у Львівській.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
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Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі міністерства.
Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один — у Харківській, один — у Львівській.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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