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У двох областях та столиці запровадили режим надзвичайної ситуації

У двох областях та столиці запровадили режим надзвичайної ситуації
У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях введено надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі МОЗ.

Раніше таке рішення було прийнято у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Такі дії Уряду направлені на убезпечення населення від поширення коронавірусної інфекції та недопущення масових заражень.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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