У двох областях та столиці запровадили режим надзвичайної ситуації





Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі МОЗ.



Раніше таке рішення було прийнято у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.



Такі дії Уряду направлені на убезпечення населення від поширення коронавірусної інфекції та недопущення масових заражень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях введено надзвичайну ситуацію через коронавірус.Про це пишуть на офіційному телеграм-каналі МОЗ.Раніше таке рішення було прийнято у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях.Такі дії Уряду направлені на убезпечення населення від поширення коронавірусної інфекції та недопущення масових заражень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію