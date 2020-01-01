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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків COVID-19

У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків COVID-19
Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19.

Про це повідмоляє МОЗ.

10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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