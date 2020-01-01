У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:04
Станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19.
Про це повідмоляє МОЗ.
10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.
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Про це повідмоляє МОЗ.
10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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