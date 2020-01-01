У Чернівецькій області підтвердили ще 10 випадків COVID-19





Про це повідмоляє МОЗ.



10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.



Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.



Пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

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