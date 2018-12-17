Захід сонця на Шацьких озерах: волинська фотографка опублікувала яскраві світлини





Світлини заходу сонця опублікувала в соцмережі фотографка з Шаччини Евеліна Євдокимова, -



«Де найгарніші заходи сонця? Так, на Шацьких озерах!» – йдеться в підписі до фото.





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