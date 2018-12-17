Захід сонця на Шацьких озерах: волинська фотографка опублікувала яскраві світлини
Сьогодні, 04:10
Запалений вечірніми променями небокрай над Шацькими озерами.
Світлини заходу сонця опублікувала в соцмережі фотографка з Шаччини Евеліна Євдокимова, - пише Район.Шацьк
«Де найгарніші заходи сонця? Так, на Шацьких озерах!» – йдеться в підписі до фото.
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Світлини заходу сонця опублікувала в соцмережі фотографка з Шаччини Евеліна Євдокимова, - пише Район.Шацьк
«Де найгарніші заходи сонця? Так, на Шацьких озерах!» – йдеться в підписі до фото.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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