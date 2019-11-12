Міносвіти хоче об'єднати ПТУ та коледжі





Про це розповіла колишня очільниця відомства Ганна Новосад в інтерв’ю УП, -



За її словами, метою законопроєкту є об'єднання фахової передвищої з професійною освітою.



«Він закладає одну важливу радикальну непопулярну ідею – об’єднати дві ланки освіти: фахову передвищу з професійною освітою, і зробити єдину потужну ланку професійних коледжів, які готуватимуть кваліфікованих робітників», – зазначила Новосад.



Цьогоріч міністерство збільшило фінансування профтехів. Як сказала Ганна Новосад, інвестиції у професійну освіти зросли у 5 разів. Загалом виділено 259 мільйонів гривень на навчально-практичні центри. Зокрема, планують обладнати лабораторії та майстерні.



На її думку, цей законопроєкт важливий, бо «держава не може собі дозволити утримувати напівпорожні 700 коледжів та 700 профтехів». Новосад наголосила, що проєкт передали депутатам профільного комітету. Він ще потребує доопрацювання.



Нагадаємо, що у 2018 році Україна та Європа підписали угоду про надання кредиту на розвиток професійної освіти на 2019 рік. Тоді йшлося про суму у 50 млн євро. Її мали витратити на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання, підвищення кваліфікації майстрів та вчителів, а ще – на розробку освітніх стандартів. До слова, цього року Міносвіти планує завершити угоду модернізації профосвіти.



Чим відрізняються коледжі від ПТУ



Коледж – навчальний заклад фахової передвищої освіти, де здобувають освіту фахового молодшого бакалавра. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсній основі, яку самостійно формує заклад освіти. Диплом із закінченням коледжу свідчить про отримання початкової вищої освіти.



ПТУ (професійно-технічне училище) – освітній заклад, у якому отримують середню спеціальну освіту. ПТУ готує майбутніх фахівців для промислового та агропромислового сектору, торгівлі, сфери послуг тощо. Передумовою до здобуття професійно-технічної освіти є базова або повна середня освіта. Учні, що вступають після 9-го класу, здобувають повну загальну середню освіту з паралельним професійним навчанням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міносвіти підготувало новий законопроєкт професійної освіти, який має на меті об’єднання коледжів та ПТУ.Про це розповіла колишня очільниця відомствав інтерв’ю УП, - пише Район.Шацьк.За її словами, метою законопроєкту є об'єднання фахової передвищої з професійною освітою.«Він закладає одну важливу радикальну непопулярну ідею – об’єднати дві ланки освіти: фахову передвищу з професійною освітою, і зробити єдину потужну ланку професійних коледжів, які готуватимуть кваліфікованих робітників», – зазначила Новосад.Цьогоріч міністерство збільшило фінансування профтехів. Як сказала Ганна Новосад, інвестиції у професійну освіти зросли у 5 разів. Загалом виділено 259 мільйонів гривень на навчально-практичні центри. Зокрема, планують обладнати лабораторії та майстерні.На її думку, цей законопроєкт важливий, бо «держава не може собі дозволити утримувати напівпорожні 700 коледжів та 700 профтехів». Новосад наголосила, що проєкт передали депутатам профільного комітету. Він ще потребує доопрацювання.Нагадаємо, що у 2018 році Україна та Європа підписали угоду про надання кредиту на розвиток професійної освіти на 2019 рік. Тоді йшлося про суму у 50 млн євро. Її мали витратити на модернізацію інфраструктури, закупівлю обладнання, підвищення кваліфікації майстрів та вчителів, а ще – на розробку освітніх стандартів. До слова, цього року Міносвіти планує завершити угоду модернізації профосвіти.Коледж – навчальний заклад фахової передвищої освіти, де здобувають освіту фахового молодшого бакалавра. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсній основі, яку самостійно формує заклад освіти. Диплом із закінченням коледжу свідчить про отримання початкової вищої освіти.ПТУ (професійно-технічне училище) – освітній заклад, у якому отримують середню спеціальну освіту. ПТУ готує майбутніх фахівців для промислового та агропромислового сектору, торгівлі, сфери послуг тощо. Передумовою до здобуття професійно-технічної освіти є базова або повна середня освіта. Учні, що вступають після 9-го класу, здобувають повну загальну середню освіту з паралельним професійним навчанням.

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