У Володимирі-Волинському рятувальники дезінфікуватимуть будинки





Про це повідомив перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, -



"На сьогодні продовжується дезінфекція багатоквартирних будинків, для цього за кошти з резервного фонду міста закуплені всі необхідні матеріали. Із 20 березня працівники ДСНС проводитимуть дезінфекційні заходи у багатоповерхових будинках міста, незалежно на чиєму балансі вони знаходяться – ОСББ, ЖБК чи управляючої компанії", – відзначив він.



Придбані і сьогодні будуть передані засоби для індивідуального захисту працівників поліції. Правоохоронцями і моніторинговими групами за участі представників служб міста здійснюватимуться рейди для виявлення порушень суб’єктів господарювання, які не дотримуються карантину.



Нагадаємо, що сесією міської ради прийнято рішення про заборону на період встановлення карантину до 3 квітня роботи усіх типів ринків, а також суб’єктів господарювання, що передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами та кормами для тварин, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.



З метою недопущення розповсюдження інфекційного захворювання продовжується дезінфекція транспорту. Було переведено на дистанційний режим роботу установ та організацій, тож на сьогодні фактично працюють тільки аварійні служби.



"Володимир-Волинський перебуває в стані підвищеної готовності. За останньою інформацією випадків підозри на захворювання у місті немає. Однак ми продовжуємо напрацьовувати механізми щодо недопущення поширення коронавірусу. Вже сьогодні у лікарні проводиться налагодження двох додаткових апаратів ШВЛ, які на днях доставили у місто.



Так як через проведення карантинних заходів обмежено рух громадського транспорту, спільно із об’єднаними територіальними громадами вирішили питання довезення мешканців, які працюють у нашій лікарні", – додав Ярослав Матвійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на період карантину поліція проводитиме рейди містом, а надзвичайники із метою профілактики вірусному захворюванню здійснюватимуть заходи із дезінфекції у багатоквартирних будинках.Про це повідомив перший заступник міського голови, - пише Шацький край."На сьогодні продовжується дезінфекція багатоквартирних будинків, для цього за кошти з резервного фонду міста закуплені всі необхідні матеріали. Із 20 березня працівники ДСНС проводитимуть дезінфекційні заходи у багатоповерхових будинках міста, незалежно на чиєму балансі вони знаходяться – ОСББ, ЖБК чи управляючої компанії", – відзначив він.Придбані і сьогодні будуть передані засоби для індивідуального захисту працівників поліції. Правоохоронцями і моніторинговими групами за участі представників служб міста здійснюватимуться рейди для виявлення порушень суб’єктів господарювання, які не дотримуються карантину.Нагадаємо, що сесією міської ради прийнято рішення про заборону на період встановлення карантину до 3 квітня роботи усіх типів ринків, а також суб’єктів господарювання, що передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами та кормами для тварин, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.З метою недопущення розповсюдження інфекційного захворювання продовжується дезінфекція транспорту. Було переведено на дистанційний режим роботу установ та організацій, тож на сьогодні фактично працюють тільки аварійні служби."Володимир-Волинський перебуває в стані підвищеної готовності. За останньою інформацією випадків підозри на захворювання у місті немає. Однак ми продовжуємо напрацьовувати механізми щодо недопущення поширення коронавірусу. Вже сьогодні у лікарні проводиться налагодження двох додаткових апаратів ШВЛ, які на днях доставили у місто.Так як через проведення карантинних заходів обмежено рух громадського транспорту, спільно із об’єднаними територіальними громадами вирішили питання довезення мешканців, які працюють у нашій лікарні", – додав Ярослав Матвійчук.

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