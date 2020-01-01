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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус в Україні: офіційно підтверджено 41 випадок

Коронавірус в Україні: офіційно підтверджено 41 випадок
Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.

Як інформує МОЗ, нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Пацієнт, у якого першого в Україні було зафіксовано COVID-19, уже одужав.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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