Волинянка, яка працювала в Італії, померла від коронавірусу





Про це повідомила у фейсбуці мешканка Нововолинська Людмила Цимбалюк, -



«Померла моя родичка, заражена короновірусом, яка працювала в Італії. Сама з Іванич», – написала жінка.



Людмила Цимбалюк розповіла «Першому», що покійну звали Ніна Омельчук. Вона – 1961 року народження.



«Працювала у Бергамо (Ломбардія), доглядала за онкохворою італійкою, астматичкою і зараженою короновірусом. Італійка вижила, тому що як асматичка була підключена до кисневого апарата. Ніна померла. Подзвонили сьогодні рано», – розповіла Людмила Цимбалюк.



Як відомо, в Італії від коронавірусу померло вже троє українок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії від коронавірусу померла жінка родом з Іванич.Про це повідомила у фейсбуці мешканка Нововолинська Людмила Цимбалюк, - інформує Перший.«Померла моя родичка, заражена короновірусом, яка працювала в Італії. Сама з Іванич», – написала жінка.Людмила Цимбалюк розповіла «Першому», що покійну звали Ніна Омельчук. Вона – 1961 року народження.«Працювала у Бергамо (Ломбардія), доглядала за онкохворою італійкою, астматичкою і зараженою короновірусом. Італійка вижила, тому що як асматичка була підключена до кисневого апарата. Ніна померла. Подзвонили сьогодні рано», – розповіла Людмила Цимбалюк.Як відомо, в Італії від коронавірусу померло вже троє українок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію