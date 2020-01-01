Волинянка, яка працювала в Італії, померла від коронавірусу
20 березень, 23:39
В Італії від коронавірусу померла жінка родом з Іванич.
Про це повідомила у фейсбуці мешканка Нововолинська Людмила Цимбалюк, - інформує Перший.
«Померла моя родичка, заражена короновірусом, яка працювала в Італії. Сама з Іванич», – написала жінка.
Людмила Цимбалюк розповіла «Першому», що покійну звали Ніна Омельчук. Вона – 1961 року народження.
«Працювала у Бергамо (Ломбардія), доглядала за онкохворою італійкою, астматичкою і зараженою короновірусом. Італійка вижила, тому що як асматичка була підключена до кисневого апарата. Ніна померла. Подзвонили сьогодні рано», – розповіла Людмила Цимбалюк.
Як відомо, в Італії від коронавірусу померло вже троє українок.
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Про це повідомила у фейсбуці мешканка Нововолинська Людмила Цимбалюк, - інформує Перший.
«Померла моя родичка, заражена короновірусом, яка працювала в Італії. Сама з Іванич», – написала жінка.
Людмила Цимбалюк розповіла «Першому», що покійну звали Ніна Омельчук. Вона – 1961 року народження.
«Працювала у Бергамо (Ломбардія), доглядала за онкохворою італійкою, астматичкою і зараженою короновірусом. Італійка вижила, тому що як асматичка була підключена до кисневого апарата. Ніна померла. Подзвонили сьогодні рано», – розповіла Людмила Цимбалюк.
Як відомо, в Італії від коронавірусу померло вже троє українок.
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