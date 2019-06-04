У Нововолинську відремонтують стадіон





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило КП Спортивно-оздоровчий комплекс «Шахтар». Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 квітня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 6 квітня, -



Очікувана вартість ремонту становить 525 тисяч гривень.



За ці кошти заплановано здійснити ремонт фасадів, карнизів, навішування водостічних труб, фарбування поверхонь, укладання плит, заміну вікон і дверей тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, зокрема бетонозмішувача, перфоратора, шуруповерта, автомобільного крана, компресора тощо, працівників відповідної спеціалізації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.



Усі роботи хочуть закінчити до 31 травня 2020 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта складатиме п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року заплановано здійснити поточний ремонт адміністративної будівлі стадіону, підпірних стінок та арок вхідних воріт на проспекті Перемоги, 3 у місті Нововолинську Волинської області.Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило КП Спортивно-оздоровчий комплекс «Шахтар». Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 квітня, а аукціон, своєю чергою, має розпочатися 6 квітня, - пише ІА Волинські новини.Очікувана вартість ремонту становить 525 тисяч гривень.За ці кошти заплановано здійснити ремонт фасадів, карнизів, навішування водостічних труб, фарбування поверхонь, укладання плит, заміну вікон і дверей тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність необхідного обладнання, зокрема бетонозмішувача, перфоратора, шуруповерта, автомобільного крана, компресора тощо, працівників відповідної спеціалізації та документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.Усі роботи хочуть закінчити до 31 травня 2020 року. Гарантійний термін експлуатації об’єкта складатиме п’ять років.

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