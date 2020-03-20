Україна збільшила імпорт продуктів на третину





Про це повідомляє Державна митна служба України, -



«Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тисяч тонн вартістю у 211 млн доларів. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, до України завезли:



3,177 тисячі тонн сирів, яєць та меду (на 312% більше, ніж роком раніше) — на загальну суму 13,6 мільйона доларів;

6,166 тисячі тонн борошна та кондитерських виробів (на 83% більше, ніж роком раніше) — на 12,3 мільйона доларів;

45,837 тисячі тонн фруктів та горіхів (на 3% більше, ніж роком раніше) — на суму 33,9 мільйона доларів;

38,9 тисячі тонн овочів (на 138% більше) — на 20,4 мільйона доларів;

921 тонну молока (на 163% більше) — на суму 1,2 мільйона доларів;

2,493 тисячі тонн риби (на 73% більше) — на суму 14 мільйонів доларів;

14,381 тисячі тонн молюсків та ракоподібних;

1,293 тисячі тонн кави та чаю;

3,854 тисячі тонн сиропів, соусів та супів;

16,61 тисячі тонн алкогольних та безалкогольних напоїв.

«Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції», — зазначають у ДМС та додають, що домовляються з польськими прикордонниками та митниками про пришвидшення проходу вантажівок до України.



Раніше у митниці повідомляли, що попри запровадження карантину та обмежень на перетин державного кордону, в Україні не має бути дефіциту продовольчих продуктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 по 17 березня 2020 року до України завезли на 40 тисяч тонн більше харчових продуктів, ніж за аналогічний період попереднього року.Про це повідомляє Державна митна служба України, - пише Рубрика.«Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тисяч тонн вартістю у 211 млн доларів. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн», — йдеться у повідомленні.Зокрема, до України завезли:3,177 тисячі тонн сирів, яєць та меду (на 312% більше, ніж роком раніше) — на загальну суму 13,6 мільйона доларів;6,166 тисячі тонн борошна та кондитерських виробів (на 83% більше, ніж роком раніше) — на 12,3 мільйона доларів;45,837 тисячі тонн фруктів та горіхів (на 3% більше, ніж роком раніше) — на суму 33,9 мільйона доларів;38,9 тисячі тонн овочів (на 138% більше) — на 20,4 мільйона доларів;921 тонну молока (на 163% більше) — на суму 1,2 мільйона доларів;2,493 тисячі тонн риби (на 73% більше) — на суму 14 мільйонів доларів;14,381 тисячі тонн молюсків та ракоподібних;1,293 тисячі тонн кави та чаю;3,854 тисячі тонн сиропів, соусів та супів;16,61 тисячі тонн алкогольних та безалкогольних напоїв.«Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції», — зазначають у ДМС та додають, що домовляються з польськими прикордонниками та митниками про пришвидшення проходу вантажівок до України.Раніше у митниці повідомляли, що попри запровадження карантину та обмежень на перетин державного кордону, в Україні не має бути дефіциту продовольчих продуктів.

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