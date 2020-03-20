Україна збільшила імпорт продуктів на третину
Сьогодні, 05:07
З 1 по 17 березня 2020 року до України завезли на 40 тисяч тонн більше харчових продуктів, ніж за аналогічний період попереднього року.
Про це повідомляє Державна митна служба України, - пише Рубрика.
«Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тисяч тонн вартістю у 211 млн доларів. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, до України завезли:
3,177 тисячі тонн сирів, яєць та меду (на 312% більше, ніж роком раніше) — на загальну суму 13,6 мільйона доларів;
6,166 тисячі тонн борошна та кондитерських виробів (на 83% більше, ніж роком раніше) — на 12,3 мільйона доларів;
45,837 тисячі тонн фруктів та горіхів (на 3% більше, ніж роком раніше) — на суму 33,9 мільйона доларів;
38,9 тисячі тонн овочів (на 138% більше) — на 20,4 мільйона доларів;
921 тонну молока (на 163% більше) — на суму 1,2 мільйона доларів;
2,493 тисячі тонн риби (на 73% більше) — на суму 14 мільйонів доларів;
14,381 тисячі тонн молюсків та ракоподібних;
1,293 тисячі тонн кави та чаю;
3,854 тисячі тонн сиропів, соусів та супів;
16,61 тисячі тонн алкогольних та безалкогольних напоїв.
«Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції», — зазначають у ДМС та додають, що домовляються з польськими прикордонниками та митниками про пришвидшення проходу вантажівок до України.
Раніше у митниці повідомляли, що попри запровадження карантину та обмежень на перетин державного кордону, в Україні не має бути дефіциту продовольчих продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Державна митна служба України, - пише Рубрика.
«Загалом імпорт продуктів харчування склав 158 тисяч тонн вартістю у 211 млн доларів. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 тонн», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, до України завезли:
3,177 тисячі тонн сирів, яєць та меду (на 312% більше, ніж роком раніше) — на загальну суму 13,6 мільйона доларів;
6,166 тисячі тонн борошна та кондитерських виробів (на 83% більше, ніж роком раніше) — на 12,3 мільйона доларів;
45,837 тисячі тонн фруктів та горіхів (на 3% більше, ніж роком раніше) — на суму 33,9 мільйона доларів;
38,9 тисячі тонн овочів (на 138% більше) — на 20,4 мільйона доларів;
921 тонну молока (на 163% більше) — на суму 1,2 мільйона доларів;
2,493 тисячі тонн риби (на 73% більше) — на суму 14 мільйонів доларів;
14,381 тисячі тонн молюсків та ракоподібних;
1,293 тисячі тонн кави та чаю;
3,854 тисячі тонн сиропів, соусів та супів;
16,61 тисячі тонн алкогольних та безалкогольних напоїв.
«Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції», — зазначають у ДМС та додають, що домовляються з польськими прикордонниками та митниками про пришвидшення проходу вантажівок до України.
Раніше у митниці повідомляли, що попри запровадження карантину та обмежень на перетин державного кордону, в Україні не має бути дефіциту продовольчих продуктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які продукти не варто зберігати в холодильнику
Сьогодні, 06:11
Україна збільшила імпорт продуктів на третину
Сьогодні, 05:07
У Володимирі-Волинському рятувальники дезінфікуватимуть будинки
Сьогодні, 02:12
Медіа