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Волонтерів з Корпусу миру США відкликали з Волині через COVID-19

Волонтерів з Корпусу миру США відкликали з Волині через COVID-19
На Волині волонтери Корпусу миру через COVID-19 припиняють діяльність.

Їх відкликали у США на невизначений час, – повідомляє видання «Волинь».

У зв’язку з COVID-19 Корпус Миру США на невизначений термін відкликав своїх волонтерів. Matt Springer мав відпрацювати у Боратині два роки. Він допомагав у вивченні англійської мови у Boratyn English Speaking Club. У клубі молодь знайомилася, спілкувалася та цікаво проводила дозвілля.

«Сподіваємося, що невдовзі ситуація стабілізується, а наш Волонтер Matt повернеться до Боратинської громади і ми відновимо роботу клубу англійської», - йдеться у повідомленні Боратинської бібліотеки.

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Теги: корпус миру, волонтерство, коронапірус
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