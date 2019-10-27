Волонтерів з Корпусу миру США відкликали з Волині через COVID-19
Сьогодні, 20:40
На Волині волонтери Корпусу миру через COVID-19 припиняють діяльність.
Їх відкликали у США на невизначений час, – повідомляє видання «Волинь».
У зв’язку з COVID-19 Корпус Миру США на невизначений термін відкликав своїх волонтерів. Matt Springer мав відпрацювати у Боратині два роки. Він допомагав у вивченні англійської мови у Boratyn English Speaking Club. У клубі молодь знайомилася, спілкувалася та цікаво проводила дозвілля.
«Сподіваємося, що невдовзі ситуація стабілізується, а наш Волонтер Matt повернеться до Боратинської громади і ми відновимо роботу клубу англійської», - йдеться у повідомленні Боратинської бібліотеки.
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Їх відкликали у США на невизначений час, – повідомляє видання «Волинь».
У зв’язку з COVID-19 Корпус Миру США на невизначений термін відкликав своїх волонтерів. Matt Springer мав відпрацювати у Боратині два роки. Він допомагав у вивченні англійської мови у Boratyn English Speaking Club. У клубі молодь знайомилася, спілкувалася та цікаво проводила дозвілля.
«Сподіваємося, що невдовзі ситуація стабілізується, а наш Волонтер Matt повернеться до Боратинської громади і ми відновимо роботу клубу англійської», - йдеться у повідомленні Боратинської бібліотеки.
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