Волонтерів з Корпусу миру США відкликали з Волині через COVID-19





Їх відкликали у США на невизначений час, – повідомляє видання



У зв’язку з COVID-19 Корпус Миру США на невизначений термін відкликав своїх волонтерів. Matt Springer мав відпрацювати у Боратині два роки. Він допомагав у вивченні англійської мови у Boratyn English Speaking Club. У клубі молодь знайомилася, спілкувалася та цікаво проводила дозвілля.



«Сподіваємося, що невдовзі ситуація стабілізується, а наш Волонтер Matt повернеться до Боратинської громади і ми відновимо роботу клубу англійської», - йдеться у повідомленні Боратинської бібліотеки.

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