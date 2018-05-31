У Ківерцівському районі 25-річний водій легковика збив велосипедистку, жінка – у лікарні





Сектор комунікації



Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 березня, на вулиці Дачній у селі Веснянка Ківерцівського району автомобіль «ВАЗ 2106» збив велосипедистку. Жінку госпіталізували.Сектор комунікації поліції Волині повідомляє, що за кермом легковика перебував 25-річний житель райцентру Ківерці. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 35-річну велосипедистку.Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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