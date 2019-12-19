Сервісні центри МВС Волині розширюють список послуг, що надаватимуть дистанційно

Відтепер, починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для здійснення першої державної реєстрації нових легкових транспортних засобів.Про це повідомляє пресслужба Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може надіслати до чергового сервісного центру МВС наступний пакет документів:• заяву власника, та згоду на обробку персональних даних;• копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації);• реєстраційний номер облікової картки платника податків;• документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;• документ, де зазначена вартість транспортного засобу;• документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху.Після перевірки сканкопій документів працівник призначає час та дату для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС.