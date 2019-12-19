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Сервісні центри МВС Волині розширюють список послуг, що надаватимуть дистанційно

Сервісні центри МВС Волині розширюють список послуг, що надаватимуть дистанційно
Відтепер, починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для здійснення першої державної реєстрації нових легкових транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може надіслати до чергового сервісного центру МВС наступний пакет документів:

• заяву власника, та згоду на обробку персональних даних;
• копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації);
• реєстраційний номер облікової картки платника податків;
• документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;
• документ, де зазначена вартість транспортного засобу;
• документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Після перевірки сканкопій документів працівник призначає час та дату для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС.


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Теги: Сервісний центр МВС, Волинь, онлайн
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