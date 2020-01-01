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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Сімейна лікарка з Луцька розвінчала фейки про COVID-19 та розповіла, чи можна зараз пити нурофен і препарати від тиску. ВІДЕО

Сімейна лікарка з Луцька розвінчала фейки про COVID-19 та розповіла, чи можна зараз пити нурофен і препарати від тиску. ВІДЕО
Сімейна лікарка з Луцька Мар'яна Дмитрук розповіла про особливості інфекції COVID-19.

Відео медик опублікувала на своєму каналі у YouTube.

Зокрема говорила про те, чому в людей старшого віку важчий перебіг хвороби, чи можна приймати препарати від тиску та нурофен, як поширюється корона вірус, що обрати: маску чи респіратор та як правильно доглядати за засобами особистого захисту, як правильно і на скільки часто потрібно мити руки, про правила перебування в карантині, чи потрібно робити флюорографію або експрес тести, якщо підозрюєте у себе захворювання та чи існують ліки від корона вірусу.



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Теги: Мар'яна Дмитрук, Луцьк, медик, коронавірус
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