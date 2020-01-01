Сімейна лікарка з Луцька розвінчала фейки про COVID-19 та розповіла, чи можна зараз пити нурофен і препарати від тиску. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Сімейна лікарка з Луцька Мар'яна Дмитрук розповіла про особливості інфекції COVID-19.
Відео медик опублікувала на своєму каналі у YouTube.
Зокрема говорила про те, чому в людей старшого віку важчий перебіг хвороби, чи можна приймати препарати від тиску та нурофен, як поширюється корона вірус, що обрати: маску чи респіратор та як правильно доглядати за засобами особистого захисту, як правильно і на скільки часто потрібно мити руки, про правила перебування в карантині, чи потрібно робити флюорографію або експрес тести, якщо підозрюєте у себе захворювання та чи існують ліки від корона вірусу.
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Відео медик опублікувала на своєму каналі у YouTube.
Зокрема говорила про те, чому в людей старшого віку важчий перебіг хвороби, чи можна приймати препарати від тиску та нурофен, як поширюється корона вірус, що обрати: маску чи респіратор та як правильно доглядати за засобами особистого захисту, як правильно і на скільки часто потрібно мити руки, про правила перебування в карантині, чи потрібно робити флюорографію або експрес тести, якщо підозрюєте у себе захворювання та чи існують ліки від корона вірусу.
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