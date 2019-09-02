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За добу на Волині трапилося 13 пожеж

За добу на Волині трапилося 13 пожеж
Для ліквідації загорань трави, вогонь від яких міг перекинутись на лісові масиви і житлові будинки, залучили 19 одиниць основної пожежної техніки, понад 50 чоловік особового складу підрозділів служи «101» області.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.

Пожежі трапились у місті Луцьку (3 випадки), у Ковелі, у селах Конюхи Локачинського району, Загорівка, Ботин Луцького району, Заріка, Нові Березичі Любешівського району, Коцюри, Римачі Любомльського району, поблизу сіл Лучичі Рантнівського району та Лежниця Іваничівського району, у селі Оконськ Маневицького району, також у смт Маневичі ліквідували загорання сміття.

Від спалювання сухої трави загорілась цегляна господарська споруда у с.Луків Рожищенського району.

За добу на Волині трапилося 13 пожеж
За добу на Волині трапилося 13 пожеж


Мешканців області застерігають, що спалювання сухої рослинності може призводить до знищення господарських споруд, житлових будинків, пожеж в екосистемах, на торф’яниках, в лісах.

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Теги: ДСНС, пожежа, трава, Волинь
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