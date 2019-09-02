За добу на Волині трапилося 13 пожеж





Про це



Пожежі трапились у місті Луцьку (3 випадки), у Ковелі, у селах Конюхи Локачинського району, Загорівка, Ботин Луцького району, Заріка, Нові Березичі Любешівського району, Коцюри, Римачі Любомльського району, поблизу сіл Лучичі Рантнівського району та Лежниця Іваничівського району, у селі Оконськ Маневицького району, також у смт Маневичі ліквідували загорання сміття.



Від спалювання сухої трави загорілась цегляна господарська споруда у с.Луків Рожищенського району.







Мешканців області застерігають, що спалювання сухої рослинності може призводить до знищення господарських споруд, житлових будинків, пожеж в екосистемах, на торф’яниках, в лісах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для ліквідації загорань трави, вогонь від яких міг перекинутись на лісові масиви і житлові будинки, залучили 19 одиниць основної пожежної техніки, понад 50 чоловік особового складу підрозділів служи «101» області.Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.Пожежі трапились у місті Луцьку (3 випадки), у Ковелі, у селах Конюхи Локачинського району, Загорівка, Ботин Луцького району, Заріка, Нові Березичі Любешівського району, Коцюри, Римачі Любомльського району, поблизу сіл Лучичі Рантнівського району та Лежниця Іваничівського району, у селі Оконськ Маневицького району, також у смт Маневичі ліквідували загорання сміття.Від спалювання сухої трави загорілась цегляна господарська споруда у с.Луків Рожищенського району.Мешканців області застерігають, що спалювання сухої рослинності може призводить до знищення господарських споруд, житлових будинків, пожеж в екосистемах, на торф’яниках, в лісах.

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