За добу на Волині трапилося 13 пожеж
Сьогодні, 16:55
Для ліквідації загорань трави, вогонь від яких міг перекинутись на лісові масиви і житлові будинки, залучили 19 одиниць основної пожежної техніки, понад 50 чоловік особового складу підрозділів служи «101» області.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Пожежі трапились у місті Луцьку (3 випадки), у Ковелі, у селах Конюхи Локачинського району, Загорівка, Ботин Луцького району, Заріка, Нові Березичі Любешівського району, Коцюри, Римачі Любомльського району, поблизу сіл Лучичі Рантнівського району та Лежниця Іваничівського району, у селі Оконськ Маневицького району, також у смт Маневичі ліквідували загорання сміття.
Від спалювання сухої трави загорілась цегляна господарська споруда у с.Луків Рожищенського району.
Мешканців області застерігають, що спалювання сухої рослинності може призводить до знищення господарських споруд, житлових будинків, пожеж в екосистемах, на торф’яниках, в лісах.
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Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Пожежі трапились у місті Луцьку (3 випадки), у Ковелі, у селах Конюхи Локачинського району, Загорівка, Ботин Луцького району, Заріка, Нові Березичі Любешівського району, Коцюри, Римачі Любомльського району, поблизу сіл Лучичі Рантнівського району та Лежниця Іваничівського району, у селі Оконськ Маневицького району, також у смт Маневичі ліквідували загорання сміття.
Від спалювання сухої трави загорілась цегляна господарська споруда у с.Луків Рожищенського району.
Мешканців області застерігають, що спалювання сухої рослинності може призводить до знищення господарських споруд, житлових будинків, пожеж в екосистемах, на торф’яниках, в лісах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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