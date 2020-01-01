На порушників карантинного режиму склали 923 адмінпротоколи та 8 «криміналів», 1 – на Волині





Про це повідомляє сектор комунікації



Станом на сьогодні поліцейські склали 923 адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП та розпочали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням,



Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській області – 167, у Донецькій - 85, у місті Києві – 75. Окрім того, 67 – у Київській, 61 – у Запорізькій, 54 – у Черкаській, 47 – у Одеській, 43 – у Херсонській, 33 – у Вінницькій області, по 32 – у Сумській та Харківській, 30 – у Рівненській, 29 – у Львівській, 25 – у Волинській, 22 – у Чернівецькій, 21 – у Кіровоградській, 19 – у Чернігівській, 18 – у Миколаївській, 14 – у Луганській, 12 – у Закарпатській, по 9 – у Івано-Франківській та Тернопільській, 8 – у Житомирській, 7 – у Хмельницькій та 4 – у Полтавській області. До суду направлено 889 адміністративних протоколів.



«Кримінал» за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочали у Харківській області (3 випадки), по 1 – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та місті Києві.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 березня до вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу та посилення публічної безпеки і порядку на території держави залучили понад 17 тисяч правоохоронців. У тому числі поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії та рятувальників.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Станом на сьогодні поліцейські склали 923 адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП та розпочали 8 кримінальних проваджень за фактами порушень санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, 1 – у Волинській області Найбільше порушень виявили у Дніпропетровській області – 167, у Донецькій - 85, у місті Києві – 75. Окрім того, 67 – у Київській, 61 – у Запорізькій, 54 – у Черкаській, 47 – у Одеській, 43 – у Херсонській, 33 – у Вінницькій області, по 32 – у Сумській та Харківській, 30 – у Рівненській, 29 – у Львівській, 25 – у Волинській, 22 – у Чернівецькій, 21 – у Кіровоградській, 19 – у Чернігівській, 18 – у Миколаївській, 14 – у Луганській, 12 – у Закарпатській, по 9 – у Івано-Франківській та Тернопільській, 8 – у Житомирській, 7 – у Хмельницькій та 4 – у Полтавській області. До суду направлено 889 адміністративних протоколів.«Кримінал» за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочали у Харківській області (3 випадки), по 1 – у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях та місті Києві.

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