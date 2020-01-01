У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 12:45
Станом на 12:30, 21 березня, у Волинській обласній інфекційній лікарні перебуває двоє пацієнтів з підозрою на COVID-19.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
Зазначив, що зранку у медустанові перебувало 7 осіб з підозрою на хворобу, вони мали підвищену температуру тіла та характерні для коронавірусної інфекції симптоми. Завдяки експрес-тестам, що лікарня отримала вчора, 20 березня, вдалося встановити, що пацієнти – не інфіковані COVID-19.
Наразі у відділенні знаходиться 2 людей, які чекають своїх результатів тесту, однак Руслан Морочковський переконує, що у їхньому самопочутті спостерігається позитивна динаміка.
Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні було підтверджено 41 випадок COVID-19.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
Зазначив, що зранку у медустанові перебувало 7 осіб з підозрою на хворобу, вони мали підвищену температуру тіла та характерні для коронавірусної інфекції симптоми. Завдяки експрес-тестам, що лікарня отримала вчора, 20 березня, вдалося встановити, що пацієнти – не інфіковані COVID-19.
Наразі у відділенні знаходиться 2 людей, які чекають своїх результатів тесту, однак Руслан Морочковський переконує, що у їхньому самопочутті спостерігається позитивна динаміка.
Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні було підтверджено 41 випадок COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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