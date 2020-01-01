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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус

У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус
Станом на 12:30, 21 березня, у Волинській обласній інфекційній лікарні перебуває двоє пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Зазначив, що зранку у медустанові перебувало 7 осіб з підозрою на хворобу, вони мали підвищену температуру тіла та характерні для коронавірусної інфекції симптоми. Завдяки експрес-тестам, що лікарня отримала вчора, 20 березня, вдалося встановити, що пацієнти – не інфіковані COVID-19.

Наразі у відділенні знаходиться 2 людей, які чекають своїх результатів тесту, однак Руслан Морочковський переконує, що у їхньому самопочутті спостерігається позитивна динаміка.

Нагадаємо, станом на 23:00 20 березня в Україні було підтверджено 41 випадок COVID-19.

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Теги: Волинь, інфекційна лікарня, коронавірус, Луцьк
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