У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив головний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський.



Зазначив, що зранку у медустанові перебувало 7 осіб з підозрою на хворобу, вони мали підвищену температуру тіла та характерні для коронавірусної інфекції симптоми. Завдяки експрес-тестам, що лікарня отримала вчора, 20 березня, вдалося встановити, що пацієнти – не інфіковані COVID-19.



Наразі у відділенні знаходиться 2 людей, які чекають своїх результатів тесту, однак Руслан Морочковський переконує, що у їхньому самопочутті спостерігається позитивна динаміка.



Нагадаємо, станом на 23:00



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