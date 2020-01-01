У Луцьку розпочалася цілодобова дезінфекція доріг і тротуарів міста. ФОТО, ВІДЕО





Про це радник мера Ігор Поліщук



Для того, щоб переконатися, що це саме розчин гіпохлориту натрію взяли на аналіз рідину з розприскувача автомобіля.



«Вживаємо максимально можливих заходів для знезараження вулиць, дезінфекція буде здійснюватися цілодобово, щоб охопити якомога більше території», – написав перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорій Недопад.



Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 21 березня, у Луцьку проводять дезінфекцію доріг та тротуарів міста розчином гіпохлориту натрію. Дороги обробляють вдень, а тротуари зранку та пізно ввечері і вночі, коли немає пішоходів.Про це радник мера написав на своїй сторінці у Facebook.Для того, щоб переконатися, що це саме розчин гіпохлориту натрію взяли на аналіз рідину з розприскувача автомобіля.«Вживаємо максимально можливих заходів для знезараження вулиць, дезінфекція буде здійснюватися цілодобово, щоб охопити якомога більше території», – написав перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорій Недопад.Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень

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