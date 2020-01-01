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У Луцьку розпочалася цілодобова дезінфекція доріг і тротуарів міста. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку розпочалася цілодобова дезінфекція доріг і тротуарів міста. ФОТО, ВІДЕО
У суботу, 21 березня, у Луцьку проводять дезінфекцію доріг та тротуарів міста розчином гіпохлориту натрію. Дороги обробляють вдень, а тротуари зранку та пізно ввечері і вночі, коли немає пішоходів.

Про це радник мера Ігор Поліщук написав на своїй сторінці у Facebook.

Для того, щоб переконатися, що це саме розчин гіпохлориту натрію взяли на аналіз рідину з розприскувача автомобіля.

«Вживаємо максимально можливих заходів для знезараження вулиць, дезінфекція буде здійснюватися цілодобово, щоб охопити якомога більше території», – написав перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради Григорій Недопад.

Нагадаємо, із бюджету Луцької міської територіальної громади на запобігання поширенню коронавірусу виділили 60 мільйонів гривень.

У Луцьку розпочалася цілодобова дезінфекція доріг і тротуарів міста. ФОТО, ВІДЕО





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Теги: Луцьк, дезіфнфекція, дороги, коронавірус
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