У відомого волинського лікаря-пульмонолога не підтвердили COVID-19

Олег Яковенко, що підозрював у себе COVID-19, отримав негативний результат тесту.



Про це медик



«Сьогодні отримав негативний результат на COVID-19. Клінічно всі почуваємось краще, все добре! Дякую друзям та колегам за підтримку», – написав лікар.



Нагадаємо, лікар-пульмонолог, який працює у Волинській обласній клінічній лікарні



Додав також опис стандартного обстеження хворих з підозрою на COVID-19:



1. Виявлення нуклеїнової кислоти (РНК вірусу) є кращим методом діагностики інфекції SARS-CoV-2. Процес тестування згідно інструкцій набору полягає в наступному: зразки попередньо обробляються, а вірус лізується для вилучення нуклеїнових кислот. Критеріями позитивних результатів нуклеїнової кислоти є: 1a/b (ORF1a/b), nucleocapsid protein - N, and envelope protein - E.

Комбіноване виявлення нуклеїнових кислот у різних видів зразків може підвищити точність діагностики. Серед пацієнтів із конфірмованою позитивною нуклеїновою кислотою в дихальних шляхах приблизно 30% - 40% цих пацієнтів виявили вірусну нуклеїнову кислоту в крові, а приблизно 50% - 60% пацієнтів виявили вірусну нуклеїнову кислоту в калі. Тестування нуклеїнової кислоти в пробах сечі досить низька. Комбіноване тестування з зразками дихальних шляхів, калу, крові та інших видів зразків є корисним для покращення діагностичної чутливості підозрюваних випадків, контролю ефективності лікування та управління заходами ізоляції після виписки.



2. Виявлення специфічних антитіл до сироваткових антитіл виробляється після інфекції SARS-CoV-2. Методологія визначення антитіл у сироватці крові є різною (імунохроматографія, імуноферментний аналіз, хемілюмінесценція тощо). Позитивний титр антитіл до специфічних антитіл класу IgM або IgG у фазі видужання ≥4 рази вище, ніж у гострій фазі, і може використовуватися як діагностичний критерій підозри у пацієнтів з виявленням негативної нуклеїнової кислоти. Під час подальшого моніторингу IgM виявляється через 10 днів після появи симптомів, а IgG виявляється через 12 днів після появи симптомів. Зі збільшенням рівня антитіл у сироватці вірусне навантаження поступово зменшується.



3. Пацієнтам з підозрою на COVID-19 на основі їх симптомів який має негативний аналіз, повинен бути повторно перевірений через 24 години. Якщо у пацієнта є два негативних результату на нуклеїну кислоту з відсутністю клінічних проявів його можна виключити з підозри на COVID-19 та виписати з лікарні. Якщо цих пацієнтів не може бути виключено зараження COVID-19 на основі їх клінічних проявів, вони підлягають додатковим тестам на нуклеїнову кислоту кожні 24 години, поки вони не будуть виключені або не підтверджені. Ті випадки, що мають позитивний результат на наявність нуклеїнової кислоти, приймаються та розглядаються колективно, виходячи з тяжкості захворювання.



4. За даними наукових досліджень хибнонегативний результат при однократному тестуванні становий від 30% до 50% випадків COVID-19. Відмічається суттєва різниця в результатах від забраного біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів та біоматеріалу БАЛ (бронхоальвеолярний лаваж) з нижніх дихальних шляхів. В хворих людей які одужують реплікація вірусу може спостерігатись від 8 до 37 днів (медіана 20 днів)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий волинський лікар-пульмонолог, що підозрював у себе COVID-19, отримав негативний результат тесту.Про це медик повідомив на своїй сторінці у Facebook.«Сьогодні отримав негативний результат на COVID-19. Клінічно всі почуваємось краще, все добре! Дякую друзям та колегам за підтримку», – написав лікар.Нагадаємо, лікар-пульмонолог, який працює у Волинській обласній клінічній лікарні Олег Яковенко захворів на ГРВІ і відразу обстежився на грип та COVID-19. Про це повідомив 19 березня.Виявлення нуклеїнової кислоти (РНК вірусу) є кращим методом діагностики інфекції SARS-CoV-2. Процес тестування згідно інструкцій набору полягає в наступному: зразки попередньо обробляються, а вірус лізується для вилучення нуклеїнових кислот. Критеріями позитивних результатів нуклеїнової кислоти є: 1a/b (ORF1a/b), nucleocapsid protein - N, and envelope protein - E.Комбіноване виявлення нуклеїнових кислот у різних видів зразків може підвищити точність діагностики. Серед пацієнтів із конфірмованою позитивною нуклеїновою кислотою в дихальних шляхах приблизно 30% - 40% цих пацієнтів виявили вірусну нуклеїнову кислоту в крові, а приблизно 50% - 60% пацієнтів виявили вірусну нуклеїнову кислоту в калі. Тестування нуклеїнової кислоти в пробах сечі досить низька. Комбіноване тестування з зразками дихальних шляхів, калу, крові та інших видів зразків є корисним для покращення діагностичної чутливості підозрюваних випадків, контролю ефективності лікування та управління заходами ізоляції після виписки.Виявлення специфічних антитіл до сироваткових антитіл виробляється після інфекції SARS-CoV-2. Методологія визначення антитіл у сироватці крові є різною (імунохроматографія, імуноферментний аналіз, хемілюмінесценція тощо). Позитивний титр антитіл до специфічних антитіл класу IgM або IgG у фазі видужання ≥4 рази вище, ніж у гострій фазі, і може використовуватися як діагностичний критерій підозри у пацієнтів з виявленням негативної нуклеїнової кислоти. Під час подальшого моніторингу IgM виявляється через 10 днів після появи симптомів, а IgG виявляється через 12 днів після появи симптомів. Зі збільшенням рівня антитіл у сироватці вірусне навантаження поступово зменшується.Пацієнтам з підозрою на COVID-19 на основі їх симптомів який має негативний аналіз, повинен бути повторно перевірений через 24 години. Якщо у пацієнта є два негативних результату на нуклеїну кислоту з відсутністю клінічних проявів його можна виключити з підозри на COVID-19 та виписати з лікарні. Якщо цих пацієнтів не може бути виключено зараження COVID-19 на основі їх клінічних проявів, вони підлягають додатковим тестам на нуклеїнову кислоту кожні 24 години, поки вони не будуть виключені або не підтверджені. Ті випадки, що мають позитивний результат на наявність нуклеїнової кислоти, приймаються та розглядаються колективно, виходячи з тяжкості захворювання.За даними наукових досліджень хибнонегативний результат при однократному тестуванні становий від 30% до 50% випадків COVID-19. Відмічається суттєва різниця в результатах від забраного біоматеріалу з верхніх дихальних шляхів та біоматеріалу БАЛ (бронхоальвеолярний лаваж) з нижніх дихальних шляхів. В хворих людей які одужують реплікація вірусу може спостерігатись від 8 до 37 днів (медіана 20 днів)

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