Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району

Ящука Юрія Сергійовича, 06 травня 1988 року народження, жителя села Холопичі.



Чоловік 16 березня 2020 року маршрутним таксі сполученням «Київ-Луцьк» мав приїхати додому. Однак, додому не повернувся, місце його перебування наразі – не відоме. Про це повідомляє сектор комунікації



Прикмети: 30-35 років, зріст 175 см, спортивної статури, волосся темне, коротке, ніс прямий, брови прямі, губи тонкі, очі карі, шкіра смуглявого кольору.



При собі мав рюкзак чорного кольору та сумку з одягом.



У разі отримання будь-якої інформації щодо безвісти зниклого волинянина поліція просить негайно повідомити за адресою: 45000 смт. Локачі, вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції, або за тел. +380974737730 чи 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Локачинського відділення поліції встановлюють місцезнаходження громадянина, 06 травня 1988 року народження, жителя села Холопичі.Чоловік 16 березня 2020 року маршрутним таксі сполученням «Київ-Луцьк» мав приїхати додому. Однак, додому не повернувся, місце його перебування наразі – не відоме. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.30-35 років, зріст 175 см, спортивної статури, волосся темне, коротке, ніс прямий, брови прямі, губи тонкі, очі карі, шкіра смуглявого кольору.При собі мав рюкзак чорного кольору та сумку з одягом.У разі отримання будь-якої інформації щодо безвісти зниклого волинянина поліція просить негайно повідомити за адресою: 45000 смт. Локачі, вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції, або за тел.

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