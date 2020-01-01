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Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району

Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району
Співробітники Локачинського відділення поліції встановлюють місцезнаходження громадянина Ящука Юрія Сергійовича, 06 травня 1988 року народження, жителя села Холопичі.

Чоловік 16 березня 2020 року маршрутним таксі сполученням «Київ-Луцьк» мав приїхати додому. Однак, додому не повернувся, місце його перебування наразі – не відоме. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Прикмети: 30-35 років, зріст 175 см, спортивної статури, волосся темне, коротке, ніс прямий, брови прямі, губи тонкі, очі карі, шкіра смуглявого кольору.

При собі мав рюкзак чорного кольору та сумку з одягом.

У разі отримання будь-якої інформації щодо безвісти зниклого волинянина поліція просить негайно повідомити за адресою: 45000 смт. Локачі, вул. Миру 1, Локачинське відділення поліції, або за тел. +380974737730 чи 102.

Поліція розшукує 31-річного жителя Локачинського району


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Теги: поліція, олинь, розшук, Локачі
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