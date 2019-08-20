На Волині будуть ремонтувати будівлю митниці





Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro». Замовник – Волинська митниця держмитслужби, – пише видання



Тендерні пропозиції приймають до 5 квітня, розпочнуть аукціон 6 квітня. Строк виконання робіт – до 10 листопада.



Йдеться про капітальний ремонт адміністративно-виробничого будинку митниці на вулиці Призалізничній, 13, у селі Римачі Любомльського району. Очікувана вартість робіт становить 3,816 мільйона гривень.

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