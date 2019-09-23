ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
Сьогодні, 18:26
Декілька ОСББ Луцька самоорганізовуються та влаштували дезінфекцію сходових клітин, ліфтів, перил і під’їздів у будинках.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
«Приємно, що є активні громади, які виявляють ініціативу й оперативно реагують на нові життєві виклики», – підписав фото посадовець.
Зазначив, що Луцька міська рада почне видавати ОСББ розчин для дезінфекцій вже завтра, наразі ДЖКГ працює над організацією процесу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В обласному центрі Волині тривають заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
«Приємно, що є активні громади, які виявляють ініціативу й оперативно реагують на нові життєві виклики», – підписав фото посадовець.
Зазначив, що Луцька міська рада почне видавати ОСББ розчин для дезінфекцій вже завтра, наразі ДЖКГ працює над організацією процесу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В обласному центрі Волині тривають заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції.
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