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ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках

ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
Декілька ОСББ Луцька самоорганізовуються та влаштували дезінфекцію сходових клітин, ліфтів, перил і під’їздів у будинках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

«Приємно, що є активні громади, які виявляють ініціативу й оперативно реагують на нові життєві виклики», – підписав фото посадовець.
Зазначив, що Луцька міська рада почне видавати ОСББ розчин для дезінфекцій вже завтра, наразі ДЖКГ працює над організацією процесу.

ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках
ОСББ Луцька самоорганізувалися і почали дезінфекцію у будинках


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Теги: ОСББ, Луцьк, дезінфекція, будинки, квартири
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