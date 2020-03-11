Карантин на Волині: чи може роботодавець змушувати працівників виходити на роботу
Сьогодні, 21:19
На період карантину роботодавець може доручити працівникові виконувати протягом періоду роботу вдома, а також надавати відпустку.
Про це інформують у Шацькому бюро безоплатної правової допомоги, - пише Район.Шацьк
Згідно з підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 (зі змінами від 16.03.2020 року, постанова КМУ № 215) (далі – Постанова) з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усієї території України встановлюється карантин.
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Як працюватиме Шацька міграційна служба в умовах карантину.ГРАФІК
Постановою встановлено заборону з 00 год. 01. Хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
Постановою також рекомендовано центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.
Отже, якщо ваш роботодавець здійснює господарську діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення з урахуванням вищезазначених винятків, його може бути притягнено до відповідальності.
Якщо ж діяльність вашого роботодавця не відноситься до вищезазначених, це право роботодавця, а не обов’язок припиняти роботу або забезпечення організації позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.
Разом з тим, ви маєте право звернутися до вашого роботодавця з проханням надання відпустки, у тому числі без збереження заробітної плати. Окрім того, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін 15 календарних днів на рік. Згідно зі статтею 84 Кодексу законів про працю у випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за його бажанням відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку.
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Про це інформують у Шацькому бюро безоплатної правової допомоги, - пише Район.Шацьк
Згідно з підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 (зі змінами від 16.03.2020 року, постанова КМУ № 215) (далі – Постанова) з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року на усієї території України встановлюється карантин.
Читайте також: Ресторація «Nester-House» доставляє замовникам піцу і суші
Як працюватиме Шацька міграційна служба в умовах карантину.ГРАФІК
Постановою встановлено заборону з 00 год. 01. Хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
Постановою також рекомендовано центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.
Отже, якщо ваш роботодавець здійснює господарську діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення з урахуванням вищезазначених винятків, його може бути притягнено до відповідальності.
Якщо ж діяльність вашого роботодавця не відноситься до вищезазначених, це право роботодавця, а не обов’язок припиняти роботу або забезпечення організації позмінної роботи працівників, а за технічної можливості – також роботи в режимі реального часу через Інтернет.
Разом з тим, ви маєте право звернутися до вашого роботодавця з проханням надання відпустки, у тому числі без збереження заробітної плати. Окрім того, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін 15 календарних днів на рік. Згідно зі статтею 84 Кодексу законів про працю у випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за його бажанням відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку.
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