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Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху

Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху
21 березня відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Цього дня по всьому світу проходять різні заходи, присвячені захисту прав людей з синдромом Дауна.

Ці люди доводять, що обмеження - це всього лише стереотипи. Вони стають істориками( лучанин Богдан Кравчук), моделями ( Маделін Стюарт з Австралії), власниками ресторанів ( Тім Харріс, США), посадовцями (Анжела Бачиллер з Іспанії), - пише ІА Волинські новини посилаючись на OBOZREVATEL.

Вони намагаються показати, що обмеження у вигляді 47 хромосом створює зовсім не природа, а суспільство зі своїми стереотипами і упередженнями. У день людини з синдромом Дауна розповість кілька надихаючих історій, які перевернуть ваше уявлення про це захворювання.

Маделін Стюарт

23-річна Маделін Стюарт з Австралії – перша в світі професійна модель з синдромом Дауна. У дитинстві дівчинка, як і багато інших людей з цим захворюванням, страждала від зайвої ваги, але завдяки танцям і плаванню, змогла схуднути на 20 кг.

Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху


Лікарі переконували маму Маделін Розанн, що її дочка нічого не досягне в житті, крім того, вони постійно стикалися з дискримінацією. Щоб зробити життя дочки насиченим, мама Маделін організувала фотосесію і виклала фото в Facebook. Фотографії розлетілися по всьому світу, і Маделін отримала запрошення на Нью-Йоркський тиждень моди.

Анжела Бачиллер

Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху


2013 року Анжела Бачиллер стала першою в Іспанії жінкою з синдромом Дауна, обраної до міської ради. 37-річна Анжела – член мерії в іспанському місті Вальядолід. Щоб отримати цю посаду, вона багато навчалася і працювала, три роки вона була помічником з адміністративних питань в сфері соціального забезпечення та сім’ї.

Богдан Кравчук

Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху


Богдан Кравчук 2013 року став першою в Україні людиною з синдром Дауна, яка вступила до університету. Ковальчук став студентом-заочником Східноєвропейського національного університету в Луцьку. У хлопця відмінна пам’ять, він вивчає англійську мову, володіє комп’ютером.

Як відомо, раніше закон не дозволяв дітям з глибоким порушенням інтелекту вступати до вишів, але 2006 року Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою таким дітям було дозволено навчатися дистанційно.

Тім Харріс

Луцький історик та американський ресторатор: як «сонячні люди» досягають успіху


33-річний Тім Харріс – власник ресторану в штаті Нью-Мексико, США. Tim’s Place став першим американським рестораном, що належить людині з синдромом Дауна. Тім мріяв про власний ресторан ще з підліткового віку, для цього він навіть вступив до Східного університету Нью-Мексико, де вивчав ресторанну справу. Реалізувати мрію Тіму допомогла його сім’я. 2010 року ресторан Тіма відкрив двері для перших гостей.

Нагадаємо, за статистикою ВООЗ, у світі з синдромом Дауна народжується кожне 700-те немовля. Це співвідношення однакове в різних країнах, кліматичних зонах та не залежить від способу життя батьків, їхнього здоров’я, звичок або освіти.

Нагадаємо, що Богдан Кравчук, перша в Україні людина з синдромом Дауна, яка здобула вищу освіту, закінчив Східноєвропейський університет і отримав диплом історика. Богдану запропонували роботу екскурсоводом в Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, і він погодився.

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Теги: синдром дауна, історії
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