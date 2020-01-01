В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби
Сьогодні, 21:31
Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Про це інформує МОЗ.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька 15
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Львівська 1;
Київська обл. 2;
Тернопільська 1;
м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.
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Про це інформує МОЗ.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька 15
Дніпропетровська 2;
Житомирська 1;
Львівська 1;
Київська обл. 2;
Тернопільська 1;
м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.
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