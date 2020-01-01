В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби





Про це інформує МОЗ.



За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).



Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:

Чернівецька 15

Дніпропетровська 2;

Житомирська 1;

Львівська 1;

Київська обл. 2;

Тернопільська 1;

м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.Про це інформує МОЗ.За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 2, області та м. Київ (2).Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:Чернівецька 15Дніпропетровська 2;Житомирська 1;Львівська 1;Київська обл. 2;Тернопільська 1;м. Київ 7, з яких 6 за цю добу.

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