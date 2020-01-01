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Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски

Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски
У колективі Луцького зоопарку не нарікають на відсутність масок, а самі беруться вирішувати ситуацію.

Про це пише Оксана Білан на сторінці у фейсбуці.

"Те, що зоопарк закрили на карантин, не означає, що робота припинилась. Щодня працівники закладу годують тварин та дбають про них.

Отож, керівник Людмила Денисенко, організувала процес пошиття масок, а моя мама долучилась до хорошої справи, і шиє марлеві пов’язки дома, власноруч. Активізовуймось та бережімо себе та рідних", - йдеться у дописі лучанки.


Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски


Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски

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Теги: луцький зоопарк, маски, карантин
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