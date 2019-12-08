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Картопля в Україні подорожчала на 50%

Картопля в Україні подорожчала на 50%
На сьогодні ціни на картоплю коливаються в межах 8-10 гривень за кілограм, що в середньому на 43% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це інформує landlord.

«У зв’язку з санітарно-епідеміологічною ситуацією в країні, поставки картоплі з господарств ведуться нерегулярно. З цієї ж причини дещо скоротилося надходження імпортної продукції з Білорусі та Росії. В результаті пропозиція на ринку скоротилася, що в умовах зростання попиту привело до подорожчання картоплі», — пояснюють аналітики ринку.

За словами фахівців, підвищення вартості картоплі стало можливим завдяки значному скороченню запасів в оптових компаніях і роздрібних мережах. Тоді як поставки бульби із західних регіонів досі залишаються ускладненими.

"Маємо надію, що з відновленням поставок із західних областей країни ціна знову знизиться до колишнього рівня, однак фермери розраховують вести продажу в подальшому в такому ж ціновому діапазоні, як і сьогодні", — зазначають представники оптових компаній.

Утім, в найближче майбутнє сподіватися на зниження ціни на картоплю не варто. Деякі виробники неприховують наміру піднімати прайс і далі. Свою позицію вони мотивують тим, що запаси якісної картоплі в західних регіонах країни також закінчуються, тому попит на продукцію буде в перспективі тільки рости, завдяки чому буде підвищуватися і ціна.

Зазначимо, що ціна на картоплю в Україні на даний момент вже в середньому на 46% вище, ніж в аналогічний період минулого року.

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Теги: картопля, ціна, продукти
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