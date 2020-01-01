Чи запровадять на Волині надзвичайну ситуацію









Довідково:



Що таке надзвичайна ситуація?



Закон визначає це поняття як обстановку на окремій території, в межах організації, на водотоці чи водоймі, за якої порушуються нормальні умови життя населення.



Причиною може бути не лише епідемія, як нині, а й катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, використання зброї та інша небезпечна подія, яка загрожує життю або здоров'ю населення, призвела або може призвести до великої кількості жертв, завдати значних матеріальних збитків чи унеможливити життя населення.



Не слід плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, який є особливим правовим режимом та означає додаткові повноваження для органів влади і низку обмежень конституційних прав людей.



Надзвичайний стан можуть оголошувати, якщо ситуація охоплює щонайменше всю державу, або при спробі захоплення влади, насильної зміни конституційного ладу.



Запровадження надзвичайного стану потребує набагато серйознішої ситуації – для нього потрібен указ президента, який затверджує Верховна Рада. Тоді як ситуацію вводить Кабмін або місцева влада.



Права й обов'язки населення



Не лише в умовах надзвичайної ситуації, але загалом у сфері цивільного захисту громадяни мають право:



отримувати інформацію про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху;

бути забезпеченими засобами колективного та індивідуального захисту та використовувати їх.



Кожен, хто днями пробував купити в аптеці хірургічну маску, розуміє, що з цим пунктом можуть виникнути проблеми, хоча дефіцит не заважає владі вимагати надягати маски для проїзду в громадському транспорті;



звертатись до органів влади, в тому числі місцевої, щодо захисту від надзвичайних ситуацій;

долучатися до запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;

у випадку залучення до ліквідації за трудовим договором отримувати за це зарплату;

отримувати соцзахист та компенсацію шкоди життю, здоров'ю та майну, яку завдала надзвичайна ситуація або боротьба з нею;

отримувати медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.



Цивільний захист означає також і певні обов'язки для самого населення. Серед тих, що стосуються вже оголошеної НС:



дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Почитати правила можна тут, але вони здебільшого стосуються стихійних лих, аварій, катастроф і тероризму; також читайте рекомендації, як вберегтись від вірусу та не порушувати закон);

до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;

дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо.



Поза межами надзвичайної ситуації громадяни зобов'язані дотримуватись заходів безпеки і не допускати порушень, що можуть призвести до неї, вивчати способи захисту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області можливе запровадження надзвичайної ситуації. ІА «Конкурент» з власних джерел стало відомо, що керівництво області веде перемовини з правоохорониими органами. Такі дії пов’язані з тим, що 21 березня, у Луцьку офіційно підтвердили перший випадок зараженням коронавірусною інекцією COVID-19 експрес-тестом. Якщо коронавірус буде підтверджено лабораторно у Києві, на Волині можуть оголосити надзвичайну ситуацію уже від завтра.Довідково:Закон визначає це поняття як обстановку на окремій території, в межах організації, на водотоці чи водоймі, за якої порушуються нормальні умови життя населення.Причиною може бути не лише епідемія, як нині, а й катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, використання зброї та інша небезпечна подія, яка загрожує життю або здоров'ю населення, призвела або може призвести до великої кількості жертв, завдати значних матеріальних збитків чи унеможливити життя населення.Не слід плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом, який є особливим правовим режимом та означає додаткові повноваження для органів влади і низку обмежень конституційних прав людей.Надзвичайний стан можуть оголошувати, якщо ситуація охоплює щонайменше всю державу, або при спробі захоплення влади, насильної зміни конституційного ладу.Запровадження надзвичайного стану потребує набагато серйознішої ситуації – для нього потрібен указ президента, який затверджує Верховна Рада. Тоді як ситуацію вводить Кабмін або місцева влада.Не лише в умовах надзвичайної ситуації, але загалом у сфері цивільного захисту громадяни мають право:отримувати інформацію про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху;бути забезпеченими засобами колективного та індивідуального захисту та використовувати їх.Кожен, хто днями пробував купити в аптеці хірургічну маску, розуміє, що з цим пунктом можуть виникнути проблеми, хоча дефіцит не заважає владі вимагати надягати маски для проїзду в громадському транспорті;звертатись до органів влади, в тому числі місцевої, щодо захисту від надзвичайних ситуацій;долучатися до запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту;у випадку залучення до ліквідації за трудовим договором отримувати за це зарплату;отримувати соцзахист та компенсацію шкоди життю, здоров'ю та майну, яку завдала надзвичайна ситуація або боротьба з нею;отримувати медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм.Цивільний захист означає також і певні обов'язки для самого населення. Серед тих, що стосуються вже оголошеної НС:дотримуватись правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Почитати правила можна тут, але вони здебільшого стосуються стихійних лих, аварій, катастроф і тероризму; також читайте рекомендації, як вберегтись від вірусу та не порушувати закон);до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна;дотримуватися режимів захисту від епідемії, радіації тощо.Поза межами надзвичайної ситуації громадяни зобов'язані дотримуватись заходів безпеки і не допускати порушень, що можуть призвести до неї, вивчати способи захисту.

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