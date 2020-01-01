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Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики

Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики
20-го березня близько 12:30 у Нововолинську на перехресті вулиць Автобусна та Шахтарська трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як згодом повідомив БУГу т.в.о. начальника Нововолинського відділу поліції Василь Бучинський, на момент ДТП світлофор не працював через відсутність електроенергії.

Працівниками патрульної поліції було встановлено, що водій автомобіля BMW, рухаючись по другорядній дорозі, не надав переваги у русі автомобілю Renault scenic, який їхав по головній.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень, потерпілих немає.

В автомобілі Renault спрацювала подушка безпеки.

Матеріали для розгляду було направлено в Нововолинський міський суд.

Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики

Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики

Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики


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Теги: дтп, аварія, нововолинськ
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