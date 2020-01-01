Через коронавірус в Італії померло майже 800 людей за добу
Сьогодні, 03:16
Тільки в одному з регіонів країни за добу померло понад 500 осіб.
За минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд, - пише УНІАН.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать добові звіти італійської влади про розвиток епідемії. Тільки в північноіталійському регіоні Ломбардія за останні 24 години, станом на 17:00 суботи, зафіксовано 546 смертей, пов'язаних із коронавірусом.
Попередній антирекорд Ломбардії, встановлений за добу до того, становив 381 загиблий. В цілому по Італії за минулі 24 години зареєстровано 793 смерті через коронавірус. Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 людей. Як повідомлялося, день тому в Італії був також зафіксований черговий антирекорд смертності від коронавірусу: тоді загинули 627 осіб. Також минула доба поставила ще один рекорд: кількість підтверджених заражень перевищила 50 000, зараз діагноз поставлений 53578 жителям. За добу ця кількість зросла на 6557 людей. Найбільшу кількість нових заражень діагностовано в Ломбардії – 3251 людина.
Варто зауважити також, що за минулу добу істотно зросла кількість тих, хто вилікувався - на 943 особи. Зараз їх кількість по країні становить 6072.
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За минулу добу смертність від коронавірусу в Італії встановила новий антирекорд, - пише УНІАН.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать добові звіти італійської влади про розвиток епідемії. Тільки в північноіталійському регіоні Ломбардія за останні 24 години, станом на 17:00 суботи, зафіксовано 546 смертей, пов'язаних із коронавірусом.
Попередній антирекорд Ломбардії, встановлений за добу до того, становив 381 загиблий. В цілому по Італії за минулі 24 години зареєстровано 793 смерті через коронавірус. Таким чином, загальна кількість померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом досягла 4,825 людей. Як повідомлялося, день тому в Італії був також зафіксований черговий антирекорд смертності від коронавірусу: тоді загинули 627 осіб. Також минула доба поставила ще один рекорд: кількість підтверджених заражень перевищила 50 000, зараз діагноз поставлений 53578 жителям. За добу ця кількість зросла на 6557 людей. Найбільшу кількість нових заражень діагностовано в Ломбардії – 3251 людина.
Варто зауважити також, що за минулу добу істотно зросла кількість тих, хто вилікувався - на 943 особи. Зараз їх кількість по країні становить 6072.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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