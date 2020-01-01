вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині

Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині
Експерти повідомили, як позбутися від болю в спині і вилікувати захворювання хребетного стовпа.

Про це пише Ukrhealth.

Доктор медицини Джалал Саїдбегов зазначив, що патологія хребта молодшає. Так, за статистикою, після 35-40 років до 80 відсотків населення страждає від болю в спині, які обумовлені грижею, протрузією диска або дископатією. Він вважає, що причиною цього є постійне сидіння. Коли людина сидить нахилившись вперед, внутрішньодисковий тиск значно підвищується, через що диск зношується, утворюються дископатії і протрузії.

Кандидат медичних наук Сергій Канаєв сказав, що слід сидіти так, щоб центр ваги голови збігався з центром ваги тулуба, плечі повинні бути розслаблені. Він зазначив, що при лікуванні захворювань хребта часто досить приймати нестероїдні протизапальні препарати. Але важливо знати, що всі вони мають серйозні побічні ефекти, тому їх повинен призначити лікуючий лікар, який знає всі захворювання людини.

Крім того, медики не рекомендували застосовувати зігріваючі мазі і перцевий пластир. Якщо є грижа, то є запалення, і при зігріванні воно може посилитися. Також часто болі в попереку маскують набагато більш серйозне захворювання. І тоді лікар направить пацієнта до потрібного фахівця.

В даний час єдиним підходом лікування болю в спині є міждисциплінарний мультимодальний підхід. Методи лікування можна розділити на медикаментозні і немедикаментозні. Лікувальна фізкультура, мануальна терапія показують ефективність, яка порівнянна з медикаментозними методами.

Медики порадили офісним працівникам не сидіти довго, потрібно вставати і ходити кілька хвилин.

"Я рекомендую повисіти хвилину на турніку. А якщо немає турніка, а є міцні двері, то на них. Нарешті, можна просто встати біля столу, спертися на нього витягнутими руками і низом живота, і повисіти, розслабити поперек, порахувати до десяти. Це дає гарне розслаблення м’язів всієї спини. І звичайно, займатися посильною фізкультурою: більше ходити, плавати, рухатися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спина, біль, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні можуть подорожчати імпортні продукти
Сьогодні, 05:07
Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині
Сьогодні, 04:18
Через коронавірус в Італії померло майже 800 людей за добу
Сьогодні, 03:16
Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики
Сьогодні, 02:10
Картопля в Україні подорожчала на 50%
Сьогодні, 01:05
Схожі новини
Через коронавірус в Італії померло майже 800 людей за добу Через коронавірус в Італії померло майже 800 людей за добу
Сьогодні, 03:16
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби
21 березень, 21:31
Куди звертатися лучанам, якщо є симптоми, схожі на коронавірус Куди звертатися лучанам, якщо є симптоми, схожі на коронавірус
21 березень, 08:28
Які продукти не варто зберігати в холодильнику Які продукти не варто зберігати в холодильнику
21 березень, 06:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні можуть подорожчати імпортні продукти
Сьогодні, 05:07
 0
Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині
Сьогодні, 04:18
 0
Через коронавірус в Італії померло майже 800 людей за добу
Сьогодні, 03:16
 0
Аварія у Нововолинську: біля автостанції зіткнулися два легковики
Сьогодні, 02:10
 0
Картопля в Україні подорожчала на 50%
Сьогодні, 01:05
 0
Медіа
відео
1/8