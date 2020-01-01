Ходити, плавати, рухатися: як позбутися болю в спині





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Доктор медицини Джалал Саїдбегов зазначив, що патологія хребта молодшає. Так, за статистикою, після 35-40 років до 80 відсотків населення страждає від болю в спині, які обумовлені грижею, протрузією диска або дископатією. Він вважає, що причиною цього є постійне сидіння. Коли людина сидить нахилившись вперед, внутрішньодисковий тиск значно підвищується, через що диск зношується, утворюються дископатії і протрузії.



Кандидат медичних наук Сергій Канаєв сказав, що слід сидіти так, щоб центр ваги голови збігався з центром ваги тулуба, плечі повинні бути розслаблені. Він зазначив, що при лікуванні захворювань хребта часто досить приймати нестероїдні протизапальні препарати. Але важливо знати, що всі вони мають серйозні побічні ефекти, тому їх повинен призначити лікуючий лікар, який знає всі захворювання людини.



Крім того, медики не рекомендували застосовувати зігріваючі мазі і перцевий пластир. Якщо є грижа, то є запалення, і при зігріванні воно може посилитися. Також часто болі в попереку маскують набагато більш серйозне захворювання. І тоді лікар направить пацієнта до потрібного фахівця.



В даний час єдиним підходом лікування болю в спині є міждисциплінарний мультимодальний підхід. Методи лікування можна розділити на медикаментозні і немедикаментозні. Лікувальна фізкультура, мануальна терапія показують ефективність, яка порівнянна з медикаментозними методами.



Медики порадили офісним працівникам не сидіти довго, потрібно вставати і ходити кілька хвилин.



"Я рекомендую повисіти хвилину на турніку. А якщо немає турніка, а є міцні двері, то на них. Нарешті, можна просто встати біля столу, спертися на нього витягнутими руками і низом живота, і повисіти, розслабити поперек, порахувати до десяти. Це дає гарне розслаблення м’язів всієї спини. І звичайно, займатися посильною фізкультурою: більше ходити, плавати, рухатися".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерти повідомили, як позбутися від болю в спині і вилікувати захворювання хребетного стовпа.Про це пише Ukrhealth.Доктор медицинизазначив, що патологія хребта молодшає. Так, за статистикою, після 35-40 років до 80 відсотків населення страждає від болю в спині, які обумовлені грижею, протрузією диска або дископатією. Він вважає, що причиною цього є постійне сидіння. Коли людина сидить нахилившись вперед, внутрішньодисковий тиск значно підвищується, через що диск зношується, утворюються дископатії і протрузії.Кандидат медичних науксказав, що слід сидіти так, щоб центр ваги голови збігався з центром ваги тулуба, плечі повинні бути розслаблені. Він зазначив, що при лікуванні захворювань хребта часто досить приймати нестероїдні протизапальні препарати. Але важливо знати, що всі вони мають серйозні побічні ефекти, тому їх повинен призначити лікуючий лікар, який знає всі захворювання людини.Крім того, медики не рекомендували застосовувати зігріваючі мазі і перцевий пластир. Якщо є грижа, то є запалення, і при зігріванні воно може посилитися. Також часто болі в попереку маскують набагато більш серйозне захворювання. І тоді лікар направить пацієнта до потрібного фахівця.В даний час єдиним підходом лікування болю в спині є міждисциплінарний мультимодальний підхід. Методи лікування можна розділити на медикаментозні і немедикаментозні. Лікувальна фізкультура, мануальна терапія показують ефективність, яка порівнянна з медикаментозними методами.Медики порадили офісним працівникам не сидіти довго, потрібно вставати і ходити кілька хвилин."Я рекомендую повисіти хвилину на турніку. А якщо немає турніка, а є міцні двері, то на них. Нарешті, можна просто встати біля столу, спертися на нього витягнутими руками і низом живота, і повисіти, розслабити поперек, порахувати до десяти. Це дає гарне розслаблення м’язів всієї спини. І звичайно, займатися посильною фізкультурою: більше ходити, плавати, рухатися".

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