Ще в одного нардепа діагностували коронавірус
Сьогодні, 11:38
Депутата, разом із його сином, госпіталізували в Олександрійську лікарню з високою температурою.
Про це інформує zaxid.net
У суботу, 21 березня, ще в одного народного депутата підтвердили інфікування коронавірусом. Про це повідомив раніше інфікований нардеп Сергій Шахов на сторінці в Facebook.
За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи «Довіра» (до тієї ж групив входив і сам Шахов, – ред) 43-річного Сергія Вельможного. Його, разом із сином, госпіталізували в Олександрівську лікарню з температурою 38,5°.
«Прийшли тривожні звістки, що члени моєї команди — Сергій Вельможний із сином — також потрапили в лікарню зараз. Теж у Олександрівську лікарню їх привезли, і підтвердився вірус», — сказав Шахов під час трансляції.
Інформацію про коронавірус у Вельможного підтвердили на своїх Telegram-каналах нардепи Олександр Дубінський та Олексій Гончаренко.
Сам Вельможний підтвердив, що його із сином госпіталізували до Олександрівської лікарні міста Києва із підозрою на Covid-19, однак, за його словами, перший тест, який він здавав раніше, показав негативний результат. Зараз очікується результат другого тесту.
Першим народним депутатом, який заразився коронавірусом, став Сергій Шахов. Пізніше з таким же діагнозом госпіталізували його дружину. Крім того, було встановлено пів сотні осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом нардепом. Зокрема, нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 депутатів.
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Про це інформує zaxid.net
У суботу, 21 березня, ще в одного народного депутата підтвердили інфікування коронавірусом. Про це повідомив раніше інфікований нардеп Сергій Шахов на сторінці в Facebook.
За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи «Довіра» (до тієї ж групив входив і сам Шахов, – ред) 43-річного Сергія Вельможного. Його, разом із сином, госпіталізували в Олександрівську лікарню з температурою 38,5°.
«Прийшли тривожні звістки, що члени моєї команди — Сергій Вельможний із сином — також потрапили в лікарню зараз. Теж у Олександрівську лікарню їх привезли, і підтвердився вірус», — сказав Шахов під час трансляції.
Інформацію про коронавірус у Вельможного підтвердили на своїх Telegram-каналах нардепи Олександр Дубінський та Олексій Гончаренко.
Сам Вельможний підтвердив, що його із сином госпіталізували до Олександрівської лікарні міста Києва із підозрою на Covid-19, однак, за його словами, перший тест, який він здавав раніше, показав негативний результат. Зараз очікується результат другого тесту.
Першим народним депутатом, який заразився коронавірусом, став Сергій Шахов. Пізніше з таким же діагнозом госпіталізували його дружину. Крім того, було встановлено пів сотні осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом нардепом. Зокрема, нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 депутатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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