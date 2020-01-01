Ще в одного нардепа діагностували коронавірус





Про це



У суботу, 21 березня, ще в одного народного депутата підтвердили інфікування коронавірусом. Про це повідомив раніше інфікований нардеп Сергій Шахов на сторінці в Facebook.



За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи «Довіра» (до тієї ж групив входив і сам Шахов, – ред) 43-річного Сергія Вельможного. Його, разом із сином, госпіталізували в Олександрівську лікарню з температурою 38,5°.



«Прийшли тривожні звістки, що члени моєї команди — Сергій Вельможний із сином — також потрапили в лікарню зараз. Теж у Олександрівську лікарню їх привезли, і підтвердився вірус», — сказав Шахов під час трансляції.



Інформацію про коронавірус у Вельможного підтвердили на своїх Telegram-каналах нардепи Олександр Дубінський та Олексій Гончаренко.



Сам Вельможний підтвердив, що його із сином госпіталізували до Олександрівської лікарні міста Києва із підозрою на Covid-19, однак, за його словами, перший тест, який він здавав раніше, показав негативний результат. Зараз очікується результат другого тесту.



Першим народним депутатом, який заразився коронавірусом, став Сергій Шахов. Пізніше з таким же діагнозом госпіталізували його дружину. Крім того, було встановлено пів сотні осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом нардепом. Зокрема, нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 депутатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутата, разом із його сином, госпіталізували в Олександрійську лікарню з високою температурою.Про це інформує zaxid.netУ суботу, 21 березня, ще в одного народного депутата підтвердили інфікування коронавірусом. Про це повідомив раніше інфікований нардепна сторінці в Facebook.За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи «Довіра» (до тієї ж групив входив і сам Шахов, – ред) 43-річного. Його, разом із сином, госпіталізували в Олександрівську лікарню з температурою 38,5°.«Прийшли тривожні звістки, що члени моєї команди — Сергій Вельможний із сином — також потрапили в лікарню зараз. Теж у Олександрівську лікарню їх привезли, і підтвердився вірус», — сказав Шахов під час трансляції.Інформацію про коронавірус у Вельможного підтвердили на своїх Telegram-каналах нардепитаСам Вельможний підтвердив, що його із сином госпіталізували до Олександрівської лікарні міста Києва із підозрою на Covid-19, однак, за його словами, перший тест, який він здавав раніше, показав негативний результат. Зараз очікується результат другого тесту.Першим народним депутатом, який заразився коронавірусом, став Сергій Шахов. Пізніше з таким же діагнозом госпіталізували його дружину. Крім того, було встановлено пів сотні осіб, які могли контактувати з хворим коронавірусом нардепом. Зокрема, нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 депутатів.

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