У Нововолинську рибалки прибрали територію водосховища

На Волині відбулося чергове прибирання берегової лінії водойм, ініційоване Волинським рибоохоронним патрулем.Так, прибирали берег Нововолинського водосховища, в межах м. Нововолинськ Волинської області. До заходу окрім працівників рибоохорони також долучились небайдужі рибалки та учні Нововолинської школи № 2, - інформує пресслужба рибпатруля.Учасниками прибирання було зібрано близько 50 мішків сміття: пластикових і скляних пляшок, поліетилену, целофану, недопалків, покришок тощо. Спільними зусиллями з берега водосховища на сміттєзвалище було вивезено повний причіп сміття.Учасники прибирання наголошують, що пластикові матеріали не розкладаються в ґрунті до 1000 років. Спалювати їх не можна, адже під час горіння виділяється діоксин, який згубно впливає на імунну систему людини. Період напіврозпаду діоксину в природі перевищує 10 років. Тому найбільш вигідним та екологічно чистим варіантом є вторинна переробка.