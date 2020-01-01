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Луцький пологовий в період карантину: обмеження та графік роботи

Луцький пологовий в період карантину: обмеження та графік роботи
У зв'язку із пандемією коронавірусу до Луцького пологового будинку щодня звертаються з питаннями про графік роботи та заборону присутності партнера на пологах.

Як пишуть на сторінці закладу у фейсбуці, працюють у штатному режимі.

ОБМЕЖЕННЯ:
1.Жіноча консультація працює до 18:00.
2.Обмежена, але не заборонена присутність партнерів під час пологів.
3.Заборонено відвідування пацієнтів стаціонару в установі.

Пологи, кесарські розтини, гінекологічні, косметичні операції, УЗД, лікування вагітних з патологією, постановка на облік, ведення вагітності та інше все працює як і до пандемії.

Персонал вживає всіх заходів для профілактики появи та передачі коронавірусу.

"Мийте руки частіше, уникайте людних місць, обмежте відвідування друзів та родичів. У всіх питаннях щодо вашої вагітності та інших питаннях сміливо телефонуйте своєму лікарю або безпосередньо звертайтеся у наш пологовий будинок", – додають у дописі.


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Теги: пологовий, коронавірус, луцьк
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