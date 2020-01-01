Луцький пологовий в період карантину: обмеження та графік роботи
Сьогодні, 12:33
У зв'язку із пандемією коронавірусу до Луцького пологового будинку щодня звертаються з питаннями про графік роботи та заборону присутності партнера на пологах.
Як пишуть на сторінці закладу у фейсбуці, працюють у штатному режимі.
ОБМЕЖЕННЯ:
1.Жіноча консультація працює до 18:00.
2.Обмежена, але не заборонена присутність партнерів під час пологів.
3.Заборонено відвідування пацієнтів стаціонару в установі.
Пологи, кесарські розтини, гінекологічні, косметичні операції, УЗД, лікування вагітних з патологією, постановка на облік, ведення вагітності та інше все працює як і до пандемії.
Персонал вживає всіх заходів для профілактики появи та передачі коронавірусу.
"Мийте руки частіше, уникайте людних місць, обмежте відвідування друзів та родичів. У всіх питаннях щодо вашої вагітності та інших питаннях сміливо телефонуйте своєму лікарю або безпосередньо звертайтеся у наш пологовий будинок", – додають у дописі.
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Як пишуть на сторінці закладу у фейсбуці, працюють у штатному режимі.
ОБМЕЖЕННЯ:
1.Жіноча консультація працює до 18:00.
2.Обмежена, але не заборонена присутність партнерів під час пологів.
3.Заборонено відвідування пацієнтів стаціонару в установі.
Пологи, кесарські розтини, гінекологічні, косметичні операції, УЗД, лікування вагітних з патологією, постановка на облік, ведення вагітності та інше все працює як і до пандемії.
Персонал вживає всіх заходів для профілактики появи та передачі коронавірусу.
"Мийте руки частіше, уникайте людних місць, обмежте відвідування друзів та родичів. У всіх питаннях щодо вашої вагітності та інших питаннях сміливо телефонуйте своєму лікарю або безпосередньо звертайтеся у наш пологовий будинок", – додають у дописі.
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