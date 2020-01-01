Луцький пологовий в період карантину: обмеження та графік роботи

У зв'язку із пандемією коронавірусу до Луцького пологового будинку щодня звертаються з питаннями про графік роботи та заборону присутності партнера на пологах.Як пишуть на сторінці закладу у фейсбуці, працюють у штатному режимі.ОБМЕЖЕННЯ:1.Жіноча консультація працює до 18:00.2.Обмежена, але не заборонена присутність партнерів під час пологів.3.Заборонено відвідування пацієнтів стаціонару в установі.Пологи, кесарські розтини, гінекологічні, косметичні операції, УЗД, лікування вагітних з патологією, постановка на облік, ведення вагітності та інше все працює як і до пандемії.Персонал вживає всіх заходів для профілактики появи та передачі коронавірусу."Мийте руки частіше, уникайте людних місць, обмежте відвідування друзів та родичів. У всіх питаннях щодо вашої вагітності та інших питаннях сміливо телефонуйте своєму лікарю або безпосередньо звертайтеся у наш пологовий будинок", – додають у дописі.