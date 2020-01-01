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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 11 хворих із підозрою на коронавірус

На Волині – 11 хворих із підозрою на коронавірус
У Рожищенському, Іваничівському, Луцькому районах – 11 хворих із підозрою на коронавірус.

Про це інформує "Волинь Нова"

На ранок 22 березня в області є одна особа, в якої експрес-тест показав позитивний результат, однак остаточні висновки щодо зараження зробити можна буде лише після лабораторного підтвердження методом ПЛР. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк.

За словами посадовця, в області на сьогоднішній день є приблизно 100 штук експрес-тестів. Ці засоби бувають двох типів, у розпорядженні волинських лікарів – такі тести, які можуть розпізнати хворобу лише на 7—8 день з початку її перебігу. Наступного тижня надійде нова партія експрес-тестів, тоді й можна буде одержати реальнішу картину із поширенням коронавірусної інфекції в області.

Станом на 10 годину ранку 22 березня в області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус. Це стільки ж, як було вчора, сказав заступник начальника управління охорони здоров’я Валерій Руцький. Окрім двох пацієнтів у Волинській обласній інфекційній лікарні, є хворі з підозрілими симптомами у Рожищенському, Іваничівському, Луцькому районах.

Нагадаємо, за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом.

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Теги: коронавірус, волинь, здоров'я
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