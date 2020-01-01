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Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Головам луцьких ОСББ, у неділю, 22 березня видали дезінфекційний розчин для під‘їздів.

Про це пише радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні стартувала безкоштовна видача головам ОСББ дезінфекційного розчину для під‘їздів багатоквартирних будинків. На місці видачі присутній спеціаліст, що надає консультації по особливостях дезінфекції в під‘їздах.

Звертаємо увагу, що перед дезінфекцією під‘їзд має бути прибраним, найкраще дезініфікувати під‘їзд методом розпилення розчину, обробляти в першу чергу необхідно дверні ручки, домофони, кодові замки, поручні, ліфти та кнопки в ліфтах, підлогу.

Дверні ручки найкраще обмотати губкою або іншою матерією і періодично їх просочувати", - йдеться у дописі.

За словами чиновника дезінфекційний розчин видається з розрахунку 10 літрів розчину на один під‘їзд дев‘ятиповерхового будинку.

Додамо, що будинки, в яких не створено ОСББ будуть дезінфікувати комунальні служби.

Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

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Теги: коронавірус, волинь, здоров'я, осбб
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