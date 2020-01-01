Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
Головам луцьких ОСББ, у неділю, 22 березня видали дезінфекційний розчин для під‘їздів.
Про це пише радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні стартувала безкоштовна видача головам ОСББ дезінфекційного розчину для під‘їздів багатоквартирних будинків. На місці видачі присутній спеціаліст, що надає консультації по особливостях дезінфекції в під‘їздах.
Звертаємо увагу, що перед дезінфекцією під‘їзд має бути прибраним, найкраще дезініфікувати під‘їзд методом розпилення розчину, обробляти в першу чергу необхідно дверні ручки, домофони, кодові замки, поручні, ліфти та кнопки в ліфтах, підлогу.
Дверні ручки найкраще обмотати губкою або іншою матерією і періодично їх просочувати", - йдеться у дописі.
За словами чиновника дезінфекційний розчин видається з розрахунку 10 літрів розчину на один під‘їзд дев‘ятиповерхового будинку.
Додамо, що будинки, в яких не створено ОСББ будуть дезінфікувати комунальні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні стартувала безкоштовна видача головам ОСББ дезінфекційного розчину для під‘їздів багатоквартирних будинків. На місці видачі присутній спеціаліст, що надає консультації по особливостях дезінфекції в під‘їздах.
Звертаємо увагу, що перед дезінфекцією під‘їзд має бути прибраним, найкраще дезініфікувати під‘їзд методом розпилення розчину, обробляти в першу чергу необхідно дверні ручки, домофони, кодові замки, поручні, ліфти та кнопки в ліфтах, підлогу.
Дверні ручки найкраще обмотати губкою або іншою матерією і періодично їх просочувати", - йдеться у дописі.
За словами чиновника дезінфекційний розчин видається з розрахунку 10 літрів розчину на один під‘їзд дев‘ятиповерхового будинку.
Додамо, що будинки, в яких не створено ОСББ будуть дезінфікувати комунальні служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
Сьогодні, 15:51
Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей
Сьогодні, 15:28
Ковельська квіткова крамниця безкоштовно роздає квіти
Сьогодні, 15:15
Медіа