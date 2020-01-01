Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів

Головам луцьких ОСББ, у неділю, 22 березня видали дезінфекційний розчин для під‘їздів.Про це пише радник Луцького міського головина сторінці у фейсбуці."Сьогодні стартувала безкоштовна видача головам ОСББ дезінфекційного розчину для під‘їздів багатоквартирних будинків. На місці видачі присутній спеціаліст, що надає консультації по особливостях дезінфекції в під‘їздах.Звертаємо увагу, що перед дезінфекцією під‘їзд має бути прибраним, найкраще дезініфікувати під‘їзд методом розпилення розчину, обробляти в першу чергу необхідно дверні ручки, домофони, кодові замки, поручні, ліфти та кнопки в ліфтах, підлогу.Дверні ручки найкраще обмотати губкою або іншою матерією і періодично їх просочувати", - йдеться у дописі.За словами чиновника дезінфекційний розчин видається з розрахунку 10 літрів розчину на один під‘їзд дев‘ятиповерхового будинку.Додамо, що будинки, в яких не створено ОСББ будуть дезінфікувати комунальні служби.