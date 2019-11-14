Пропонують продезінфікувати квартири: на Волині – нова схема шахрайства
Сьогодні, 14:29
На сторінці патрульної поліції Волині опублікували попередження про те, що жодна служба області не проводить дезінфекцію в оселях громадян.
Поліцейські просять волинян бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям.
"Інтернетом шириться інформація, що група людей у спеціальних костюмах захисту може пропонувати продезінфікувати квартири та будинки. У вигляді обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти до житла та вчиняти злочини", - йдеться у дописі.
Правоохоронці наголошують, що у разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте на лінію «102».
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Поліцейські просять волинян бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям.
"Інтернетом шириться інформація, що група людей у спеціальних костюмах захисту може пропонувати продезінфікувати квартири та будинки. У вигляді обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти до житла та вчиняти злочини", - йдеться у дописі.
Правоохоронці наголошують, що у разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте на лінію «102».
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