Пропонують продезінфікувати квартири: на Волині – нова схема шахрайства

На сторінці патрульної поліції Волині опублікували попередження про те, що жодна служба області не проводить дезінфекцію в оселях громадян.Поліцейські просять волинян бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям."Інтернетом шириться інформація, що група людей у спеціальних костюмах захисту може пропонувати продезінфікувати квартири та будинки. У вигляді обробки приміщень зловмисники можуть потрапляти до житла та вчиняти злочини", - йдеться у дописі.Правоохоронці наголошують, що у разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте на лінію «102».