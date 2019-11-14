У мережі поширюють фейк-«страшилку» про дезінфекцію осель і псевдомедиків

На інтернет-просторах та у месенджерах люди поширюють інформацію про те, що нібито до осель ходять люди, які, представляючись медиками, застосовують до мешканців квартири сльозогінний газ та обкрадають помешкання.Утім, у поліції зауважують, що наразі на Волині не було жодного звернення з цього приводу. Тож інформація - фейк.Поліцейські зауважують, що жодна служба області не проводить дезінфекцію в оселях громадян.Поліцейські просять волинян бути обачними та не відчиняти двері незнайомцям.Правоохоронці наголошують, що у разі виникнення подібних ситуацій одразу повідомляйте на лінію «102».