Ковельська квіткова крамниця безкоштовно роздає квіти
Сьогодні, 15:15
У Ковелі Студія декору та флористики "ІнВестФлора", що в центрі міста, у час карантину робить приємні сюрпризи ковельчанам: кожен бажаючий може забрати собі додому букет живих квітів.
Про це пише КовельPost.
Вочевидь, це викликане низьким попитом на продукцію. А, можливо, таким чином власники крамниці підбадьорюють мешканців міста під час тривалих карантинних заходів.
На сайті Студії стверджують, що щира турбота про клієнта є важливою складовою успіху. Майстри прагнуть створювати таку красу, яка зачепить серце клієнта та залишиться в пам'яті на багато років.
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Про це пише КовельPost.
Вочевидь, це викликане низьким попитом на продукцію. А, можливо, таким чином власники крамниці підбадьорюють мешканців міста під час тривалих карантинних заходів.
На сайті Студії стверджують, що щира турбота про клієнта є важливою складовою успіху. Майстри прагнуть створювати таку красу, яка зачепить серце клієнта та залишиться в пам'яті на багато років.
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