вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції

У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
В Шацькій селищній раді власноруч виготовляють захисні маски.

Про це пише Район.Шацьк посилаючись на сайт адміністрації.

«Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу. Сьогодні в селищній раді ми працювали так...

Рекомендуємо не чекати масок в аптеках, а взяти своє життя у свої власні руки, як це зробили ми.

Сьогодні працівники селищної ради виготовили захисні маски для всіх працівників селищної ради, 40 – для працівників поліції та зроблено заготовки для працівників комунального підприємства.

Просимо громадян перебувати вдома, а у випадку виходу в громадське місце надягати захисні маски», - розповідають у сільраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шацьк, маски, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
Сьогодні, 15:51
Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей
Сьогодні, 15:28
Ковельська квіткова крамниця безкоштовно роздає квіти
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски Працівники Луцького зоопарку самостійно шиють маски
21 березень, 23:23
Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски
18 березень, 09:35
На Волині ще одну школу закрили на карантин На Волині ще одну школу закрили на карантин
14 лютий, 2018, 11:13
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
Сьогодні, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
 0
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
 0
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
Сьогодні, 15:51
 0
Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей
Сьогодні, 15:28
 0
Ковельська квіткова крамниця безкоштовно роздає квіти
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8