У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції





Про це



«Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу. Сьогодні в селищній раді ми працювали так...



Рекомендуємо не чекати масок в аптеках, а взяти своє життя у свої власні руки, як це зробили ми.



Сьогодні працівники селищної ради виготовили захисні маски для всіх працівників селищної ради, 40 – для працівників поліції та зроблено заготовки для працівників комунального підприємства.



Просимо громадян перебувати вдома, а у випадку виходу в громадське місце надягати захисні маски», - розповідають у сільраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацькій селищній раді власноруч виготовляють захисні маски.Про це пише Район.Шацьк посилаючись на сайт адміністрації.«Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу. Сьогодні в селищній раді ми працювали так...Рекомендуємо не чекати масок в аптеках, а взяти своє життя у свої власні руки, як це зробили ми.Сьогодні працівники селищної ради виготовили захисні маски для всіх працівників селищної ради, 40 – для працівників поліції та зроблено заготовки для працівників комунального підприємства.Просимо громадян перебувати вдома, а у випадку виходу в громадське місце надягати захисні маски», - розповідають у сільраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію