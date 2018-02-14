У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
В Шацькій селищній раді власноруч виготовляють захисні маски.
Про це пише Район.Шацьк посилаючись на сайт адміністрації.
«Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу. Сьогодні в селищній раді ми працювали так...
Рекомендуємо не чекати масок в аптеках, а взяти своє життя у свої власні руки, як це зробили ми.
Сьогодні працівники селищної ради виготовили захисні маски для всіх працівників селищної ради, 40 – для працівників поліції та зроблено заготовки для працівників комунального підприємства.
Просимо громадян перебувати вдома, а у випадку виходу в громадське місце надягати захисні маски», - розповідають у сільраді.
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Про це пише Район.Шацьк посилаючись на сайт адміністрації.
«Самозахист – основний спосіб протидії коронавірусу. Сьогодні в селищній раді ми працювали так...
Рекомендуємо не чекати масок в аптеках, а взяти своє життя у свої власні руки, як це зробили ми.
Сьогодні працівники селищної ради виготовили захисні маски для всіх працівників селищної ради, 40 – для працівників поліції та зроблено заготовки для працівників комунального підприємства.
Просимо громадян перебувати вдома, а у випадку виходу в громадське місце надягати захисні маски», - розповідають у сільраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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