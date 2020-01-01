Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей





Про це пишуть на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.



Нагадаємо, що за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом, три — летальні.



Раніше повідомляли, що станом на 10 годину ранку 22 березня у Волинській області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус.





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