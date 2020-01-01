Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей
Сьогодні, 15:28
Як повідомляє МОЗ, станом на 22 березня в Україні від коронавірусної інфекції вилікувалося 8 людей.
Про це пишуть на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.
Нагадаємо, що за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом, три — летальні.
Раніше повідомляли, що станом на 10 годину ранку 22 березня у Волинській області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус.
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Про це пишуть на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.
Нагадаємо, що за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом, три — летальні.
Раніше повідомляли, що станом на 10 годину ранку 22 березня у Волинській області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус.
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