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Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей

Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей
Як повідомляє МОЗ, станом на 22 березня в Україні від коронавірусної інфекції вилікувалося 8 людей.

Про це пишуть на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.

Нагадаємо, що за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом, три — летальні.

Раніше повідомляли, що станом на 10 годину ранку 22 березня у Волинській області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус.

Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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