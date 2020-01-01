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Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей. ОНОВЛЕНО

Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей. ОНОВЛЕНО
Як повідомляє МОЗ, станом на 22 березня в Україні від коронавірусної інфекції вилікувалося 8 людей.

Про це пишуть на офіційній сторінці міністерства у фейсбуці.

Нагадаємо, що за даними МОЗ в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків зараження коронавірусом, три — летальні.

Раніше повідомляли, що станом на 10 годину ранку 22 березня у Волинській області загалом зареєстровано 11 осіб із підозрою на коронавірус.

ОНОВЛЕНО: Станом на 16:00 на сайті МОЗ оприлюднили спростування. Зазначають, що у 8 людей було зафіксовано лише підозру на COVID-19.

Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей. ОНОВЛЕНО

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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