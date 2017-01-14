У Рожищі спростували чутки про пацієнтів з підозрою на коронавірус





Аби підтвердити чи спростувати цю інформацію,



У медичному закладі запевнили, що чутки не відповідають дійсності.



Станом на ранок 22 березня жодного хворого з підозрою на коронавірус Covid-19 не направляли з Рожища до обласної інфекційної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже два дні Рожищем ширяться чутки про буцімто пацієнтів з підозрою на коронавірус, яких нібито відправили на обстеження в обласну інфекційну лікарню.Аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, Район.Рожищ е звернувся за коментарем до адміністрації Рожищенської центральної районної лікарні.У медичному закладі запевнили, що чутки не відповідають дійсності.Станом на ранок 22 березня жодного хворого з підозрою на коронавірус Covid-19 не направляли з Рожища до обласної інфекційної лікарні.

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