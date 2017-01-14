У Рожищі спростували чутки про пацієнтів з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 20:38
Уже два дні Рожищем ширяться чутки про буцімто пацієнтів з підозрою на коронавірус, яких нібито відправили на обстеження в обласну інфекційну лікарню.
Аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, Район.Рожище звернувся за коментарем до адміністрації Рожищенської центральної районної лікарні.
У медичному закладі запевнили, що чутки не відповідають дійсності.
Станом на ранок 22 березня жодного хворого з підозрою на коронавірус Covid-19 не направляли з Рожища до обласної інфекційної лікарні.
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Аби підтвердити чи спростувати цю інформацію, Район.Рожище звернувся за коментарем до адміністрації Рожищенської центральної районної лікарні.
У медичному закладі запевнили, що чутки не відповідають дійсності.
Станом на ранок 22 березня жодного хворого з підозрою на коронавірус Covid-19 не направляли з Рожища до обласної інфекційної лікарні.
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