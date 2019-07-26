Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО





Публікації з минувшини Ковеля завжди викликають багато зацікавлення з боку читачів, -



Сьогодні хочемо представити нашим читачам підбірку ретросвітлин, які датуються 1914-1918 рр., тобто періодом Першої світової війни.



Чим цікаві ці фото сучасному волинянину? Перш за все за допомогою таких фото дізнаєшся більше про Волинь та її мешканців. Як виглядали міста, села, вулиці, дороги…



Погляньте на ці фото. Тут ви можете побачити місто Ковель. Багато будинків, що є на фото зникнуть назавжди в роки Другої світової війни. Адже знаємо з історії, що Ковель тоді зазнав великих руйнувань і його архітектура значно постраждала. Тому такі кадри є одним із джерел, щоб зрозуміти, яким був Ковель 100 років тому.



На одному із фото наші читачі можуть побачити цікаву будівлю із позначкою небезпечно, яку часто малюють, де є доступ до електрики та високої напруги. Отож на цій світлині електростанція, яку звели в місті ймовірно в роки війни, або ж спеціально обладнали цю будівлю, яка вже була раніше.



Зверніть увагу на вулиці, вони виглядають дуже по-різному. Центральні – широкі та доглянуті, менші – закинуті та забудовані майже халупами. Можна сказати, що Ковель в ті часи був справжнім містом контрастів.









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