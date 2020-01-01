вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину

У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину
Протягом ранку, 22 березня, патрульні отримали близько 10 повідомлень про порушення правил карантину в церковних спорудах Луцька.

Про це інформують на сторінці правоохоронців у фейсбуці.

Як зазначають поліцейські, на всі виклики екіпажі прибували оперативно та вживали всіх необхідних заходів реагування.

З громадянами та настоятелями храмів також проводили профілактичні бесіди, пояснювали небезпеку в разі порушення правил карантину, наголошували на дотриманні особистої безпеки.

"Просимо всіх без винятку дотримуватись встановлених норм: це робиться задля вашої ж безпеки", - наголошують у патрульній службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, церква, луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода
Сьогодні, 20:02
У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину
Сьогодні, 19:23
Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:32
Схожі новини
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
Сьогодні, 15:51
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину
21 березень, 17:40
У Луцьку на карантин відмовились закривати «Нову лінію», поліція відкрила «кримінал» У Луцьку на карантин відмовились закривати «Нову лінію», поліція відкрила «кримінал»
20 березень, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина, який автобусом наїхав на пішохода
Сьогодні, 20:02
 0
У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину
Сьогодні, 19:23
 0
Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
 0
У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:32
 0
Медіа
відео
1/8