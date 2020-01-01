У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину
Сьогодні, 19:23
Протягом ранку, 22 березня, патрульні отримали близько 10 повідомлень про порушення правил карантину в церковних спорудах Луцька.
Про це інформують на сторінці правоохоронців у фейсбуці.
Як зазначають поліцейські, на всі виклики екіпажі прибували оперативно та вживали всіх необхідних заходів реагування.
З громадянами та настоятелями храмів також проводили профілактичні бесіди, пояснювали небезпеку в разі порушення правил карантину, наголошували на дотриманні особистої безпеки.
"Просимо всіх без винятку дотримуватись встановлених норм: це робиться задля вашої ж безпеки", - наголошують у патрульній службі.
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Про це інформують на сторінці правоохоронців у фейсбуці.
Як зазначають поліцейські, на всі виклики екіпажі прибували оперативно та вживали всіх необхідних заходів реагування.
З громадянами та настоятелями храмів також проводили профілактичні бесіди, пояснювали небезпеку в разі порушення правил карантину, наголошували на дотриманні особистої безпеки.
"Просимо всіх без винятку дотримуватись встановлених норм: це робиться задля вашої ж безпеки", - наголошують у патрульній службі.
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