У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину

Протягом ранку, 22 березня, патрульні отримали близько 10 повідомлень про порушення правил карантину в церковних спорудах Луцька.Про це інформують на сторінці правоохоронців у фейсбуці.Як зазначають поліцейські, на всі виклики екіпажі прибували оперативно та вживали всіх необхідних заходів реагування.З громадянами та настоятелями храмів також проводили профілактичні бесіди, пояснювали небезпеку в разі порушення правил карантину, наголошували на дотриманні особистої безпеки."Просимо всіх без винятку дотримуватись встановлених норм: це робиться задля вашої ж безпеки", - наголошують у патрульній службі.