У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу

Сьогодні, 22 березня МОЗ України опублікувало інформацію про те, що в країні 8 людей одужали після коронавірусної інфекції.Проте згодом на сайті МОЗ оприлюднили спростування. Зазначають, що у 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19.Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).