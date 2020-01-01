У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:32
Сьогодні, 22 березня МОЗ України опублікувало інформацію про те, що в країні 8 людей одужали після коронавірусної інфекції.
Проте згодом на сайті МОЗ оприлюднили спростування. Зазначають, що у 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19.
Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.
Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).
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Проте згодом на сайті МОЗ оприлюднили спростування. Зазначають, що у 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19.
Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.
Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).
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