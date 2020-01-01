вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу

У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 22 березня МОЗ України опублікувало інформацію про те, що в країні 8 людей одужали після коронавірусної інфекції.

Проте згодом на сайті МОЗ оприлюднили спростування. Зазначають, що у 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19.

Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції.

Нагадуємо, що в Україні зафіксовано 47 випадків коронавірусної інфекції (1 - одужав, 3 - летальні випадки, 43 - проходять лікування).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, україна, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині – 11 хворих із підозрою на коронавірус
Сьогодні, 13:12
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби
21 березень, 21:31
Чи безпечно у Луцьку вживати воду з-під крану під час карантину
21 березень, 17:40
У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО
21 березень, 14:07
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:32
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей. ОНОВЛЕНО Коронавірус в Україні: одужали вже 8 людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:28
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусної хвороби
21 березень, 21:31
Куди звертатися лучанам, якщо є симптоми, схожі на коронавірус Куди звертатися лучанам, якщо є симптоми, схожі на коронавірус
21 березень, 08:28
Коронавірус в Україні: офіційно підтверджено 41 випадок Коронавірус в Україні: офіційно підтверджено 41 випадок
20 березень, 23:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковель на світлинах сторічної давнини. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:44
 0
Карантин у Луцьку: ринок запрацював онлайн
Сьогодні, 18:17
 0
У МОЗ спростували інформацію щодо людей, які одужали від коронавірусу
Сьогодні, 17:32
 0
У Шацьку працівники сільради самостійно шиють маски для поліції
Сьогодні, 17:02
 0
Луцьким ОСББ видали розчин для дезінфекції під'їздів
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8