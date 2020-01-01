23 березня на Волині: гортаючи календар
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День народження 23 березня у співзасновника Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Іллі Сметаніна (на фото).
Також особисте свято сьогодні у колишнього голови Волинської облдержадміністрації Анатолія Француза.
Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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Також особисте свято сьогодні у колишнього голови Волинської облдержадміністрації Анатолія Француза.
Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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